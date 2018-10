Saint-Brolade : un bébé décède dans un accident suite à une averse de grêle

Une averse de grêle à l'origine d'une perte de contrôle

Percuté ensuite par un autre véhicule

Il est un peu plus de minuit dans la nuit de vendredi à samedi lorsque les pompiers sont alertés pour un dramatique accident sur la RN176, à hauteur de Saint-Broladre.Selon les premiers éléments de l'enquête, une famille, originaire de la région parisienne, circule sur la RN 176 dans le sens Pontorson-Dinan lorsque lLe conducteur aurait ensuite garé son véhicule sur le bas côté., Christine Le Crom. La petite fille de 18 mois, "éjectée assez loin" n'a pas survécu au choc.Les parents et leur enfant de 4 ans, ainsi que le conducteur et la passagère de la seconde voiture, ont été transportés à l'hôpital de Saint-Malo pour des blessures légères.Le parquet de Saint-Malo précise qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, intervenu sur cette route à quatre voies. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Dol-de-Bretagne. Ces derniers sont restés sur place jusqu'à 3 heures du matin, heure jusqu'à laquelle la circulation a été coupée.