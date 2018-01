Un couple breton va porter plainte contre le groupe Lactalis

“Il se tordait dans tous les sens”

Nino pleurait toute la journée, il se tordait dans tous les sens, on n’arrivait pas à le calmer, même dans les bras. On était complètement impuissants. Mon conjoint a dû arrêter son travail pour m’aider.

“On s’est sentis trahis”

On faisait confiance [à Lactalis] et on s’est sentis trahis. Il s’agit d’une grosse société, qui vend des produits pour des nourrissons dont le système digestif est fragile. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de contrôles sanitaires.

Ils sont remontés contre le groupe Lactalis et comptent bien le faire savoir. Un couple de Saint-Malo-de-Beignon dans le Morbihan s’apprête à porter plainte contre le géant du lait alors que Nino,potentiellement contaminé.pour rassembler les parents de nourrissons victimes de lait contaminé. “Nous sommes en train de constituer un dossier pour porter plainte”, indique Eloïse Goelzer, la mère du petit Nino. La réunion publique leur permettra de se décider à déposer une plainte individuelle ou groupée.Pendant trois longs mois, avant que l’affaire Lactalis soit révélée, les deux parents de Nino ont subi un calvaire. La maman, Eloïse raconte:. Les médecins pensent que le bébé est atteint de reflux gastro-œsophagien (RGO) et changent son lait Picot pour un lait d’une autre marque, anti-reflux. Problème: "en complément de ce lait, on lui donnait “Picot premières céréales”", un autre type de produit Lactalis potentiellement contaminé par la salmonelle.C’est seulement au moment où l’industriel laitier commence le rappel des lots queEloïse Goelzer n’en revient pas:Depuis 15 jours, le bébé va mieux “mais son début de vie a été gâché”, souligne Eloïse. Après s'être rapproché de l'association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles, les parents ont commencé à constituer un dossier en vue de porter plainte contre Lactalis.A ce jour, selon le parquet, six plaintes ont été enregistrées au pôle santé publique du parquet de Paris, chargé de les centraliser. Selon le dernier bilan datant du 11 janvier,après avoir consommé un produit d'alimentation infantile Lactalis infecté.