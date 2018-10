TÉMOIGNAGE - Guidel : “Au quatrième bébé sans main, je me suis dit 'ça n'est pas un hasard' ”

"Au début, c'était dur à vivre, et en même temps, c'était mêlé à plein d’émotions positives. La relation qui s'est crée avec ma fille a permis de dépasser la souffrance. Mais pendant une année, il y a eu beaucoup d’angoisse et de questions sur le devenir de Charlotte".

D'autres cas éveillent ses soupçons

Une concentration inhabituelle de cas

Incertitudes sur l'environnement



Les résultats des investigations bientôt révélés

Isabelle Taymans-Grassin se souvient très précisément de ce jouroù elle découvre le handicap de sa fille, le jour même de sa naissance, à la maternité de Lorient.A la fois parce que c’était mon premier enfant et qu’il y a tout un bagage émotionnel. Mais aussi parce que l’enfant ne correspond pas à l’image qu’on s’en fait" se souvient-elle.".Charlotte est née avec une transverse de l’avant bras gauche , unequi apparaît comme un niveau d’amputation au premier tiers de l'avant bras.A 6 ans, Charlotte a appris à vivre avec son handicap. "Elle fait tout comme tout le monde, ou presque. La semaine dernière, elle a roulé sans roulettes sur son vélo pour la première fois. Elle n’a aucun souci à l’école, tout se passe à merveille" témoigne Isabelle.En avril 2013, Isabelle Taymans-Grassin découvre qu’qui a la même sage-femme et le même médecin traitant que son enfantvient de donner naissance àLes deux familles se rencontrent à l’été 2013. "A l’époque, on s’est dit : c’est un hasard", se remémore aujourd'hui Isabelle.A la même période, ce médecin décide de déménager en Belgique, d'où elle est originaire. En 2010, elle avait suivi son mari breton à Guidel, commune de 10 000 habitants. Elle était tombée enceinte de Charlotte dans la foulée."Le choix de repartir vivre en Belgique arrive dans un contexte de choc", explique t-elle. On avait besoin de retrouver le soutien de nos proches et de ma famille".En 2014, elle rejoint l’association Assédéa , qui regroupe des parents d'enfants atteints d'agénésie. C'est sur le groupe Facebook privé de l'association qu'elle fait la connaissance d'ayant donné naissance à un garçon avec la même malformation. Un enfant né à la fin 2011, quelques mois avant la naissance de Charlotte.Le constat est alors implacable :à Guidel en dix-huit mois, entre la fin 2011 et le début 2013. Et ce n'est pas fini, un quatrième cas va bientôt être découvert."Ça m’a bouleversé", se souvient la jeune femme, alors en congé maternité de son deuxième enfant.Isabelle Taymans-Grassin ne peut que se rendre à l'évidence : ces quatre cas identiques dans une même période et au même endroit sont exceptionnels, alors queElle contacte alors le registre des malformations congénitales de Bretagne , qui lance une enquête. La conclusion vient confirmer ses doutes : il s'agit bien d'une, ou exprimé en langage statistique :"un agrégat spatio-temporel, appelé encore cluster".Les autorités sanitaires soumettent alors aux familles des questionnaires sur leurs habitudes de vie.En échangeant entre elles, les trois familles ont exclu avec certitude, dans leurs cas, les facteurs connus dans le déclenchement de ces malformations : anomalie génétique, prise de certains médicaments ou de drogues pendant la grossesse.Un facteur déjà envisagé dans des concentrations similaires de cas, ailleurs en France, tous en zone rurale.A Mouzeil en Loire-Atlantique, en février 2013, trois cas d'enfants scolarisés dans une école maternelle et atteints d’agénésies de membres supérieurs ont été identifiés.Dans l’Ain, sur un périmètre de 17 km autour de Druillat, sept cas d’agénésies des membres supérieurs sont signalés chez des enfants dont les parents habitaient dans le département au moment de la grossesse, comme le révèle un reportage de France 2.► "L'oeil du 20 Heures" du 26 septembre 2018 Santé Publique France , l'organisme chargé de la veille sanitaire dans l'Hexagone, tiendra une conférence de presse ce jeudi 4 octobre pour. L'organisme rendra également public son rapport d’orientation sur la future organisation des registres des malformations congénitales.