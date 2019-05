Les obsèques du commando marine, Cédric de Pierrepont, célébrées à Larmor-Plage

Ils font partie du quotidien des habitants

La place de l'église sonorisée

Une haie d'honneur

"Il va falloir mettre en place un service d'ordre draconien"

Hommage national et honneurs militaires

Après l'hommage de toute une nation, mardi, aux Invalides en présence du chef de l'Etat, c'estqui se déroulera mercredi 15 mai après-midi à Larmor-Plage (Morbihan) pour saluer la mémoire du maître Cédric de Pierrepont tué dans la nuit de jeudi à vendredi aux côtés d'un autre commando marine , Alain Bertoncello, lors de la libération d’un groupe de quatre otages au nord du Burkina Faso.Si les obsèques seront officiellement réservées à la famille et aux amis proches,tant l'émotion est grande dans le pays de Lorient après la disparition des deux hommes.C'est là que siège la Forfusco , où Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello se sont formés puis ont servi d'abord en tant que fusiliers marins puis comme commandos marine. Ces corps militaires sont en effetIls font donc, pour ainsi dire, partie du quotidien des habitants.Cédric de Pierrepont était originaire du pays de Lorient. Sa mère vit toujours à Larmor-Plage.Le maire de Larmor-Plage,. Selon lui, l'église, qui peut accueillir 350 personnes, sera certainement pleine tout comme la place où des haut-parleurs seront installés pour permettre à chacun de suivre la cérémonie.", explique Victor Tonnerre. "Un groupe de militaires en arme et au garde-à-vous feront une haie d'honneur au passage du cercueil".De son côté, la Forfusco confirme qu'elle sera représentée par un petit comité de marins et par le contre-amiral Christophe Lucas commandant les fusiliers marins et commandos et la Marine à Lorient.avec drapeaux seront également présents.Victor Tonnerre précisera mardi avec l'Armée puis avec la préfecture du Morbihan le déroulement des obsèques. "Il va falloir mettre en place un service d'ordre draconien", souligne le maire.Après la cérémonie religieuse, Cédric de Pierrepont sera incinéré. Suivra, présidée par le chef d'Etat-major de la Marine, l’amiral Christophe Prazuck, sobre, en présence de la famille et des camarades militaires devait être rendue.A Guer (Morbihan),Dès cette nuit,pour prendre part à l'hommage national, rendu mardi matin aux Invalides.Avant de rejoindre la cour des Invalides,: "Tous ceux qui veulent saluer une dernière fois les militaires pourront se recueillirPont Alexandre III à 10h00", a indiqué le ministère des Armées.Les familles accueilleront les deux cercueils aux Invalides. L'allocution du président Emmanuel Macron sera suivie de la sonnerie aux morts. Le président de la République devrait alors remettre à titre posthumeà Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Puis la Marseillaise retentira.