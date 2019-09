Pluvigner : ce que l'on sait du crash d'un avion de chasse

NEWS @BeAirForce

- un de nos F16 s'est écrasé près de Lorient en France. Les pilotes ont quitté l'avion avec leurs sieges éjectables. — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 19, 2019

A Pluvigner et après le crash d'un avion de chasse belge, un périmètre de sécurité est mis en place / © S. Izad - France 3 Bretagne

Un avion de chasse de l'armée belge et de type F16 s'est écrasé ce jeudi matin, entre Landaul et Pluvigner dans le Morbihan, au lieu-dit Guernic, au niveau de la D16 rapporte la préfecture. Selon les premiers éléments, cet avion avait décollé de Florennes (Belgique) et se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué. Cet appareil n’était pas armé et son chargement est en cours d’expertise.A son bord, un pilote et un co-pilote qui ont réussi à s'éjecter. La Force aérienne belge confirme cette information sur les réseaux sociaux.L'un des deux a été pris en charge par les secours indique également la préfecture du Morbihan. Le second est actuellement suspendu à une ligne haute tension par son parachute. Les services d’ENEDIS sont sur place pour aider à la récupération du militaire. Ils sont tous les deux sains et saufs.Une cellule de crise est mise en place avec une sécurisation de la zone sur 500 mètres.40 sapeurs-pompiers et 20 engins de secours du SDIS du Morbihan sont mobilisés sur site actuellement. La circulation est perturbée dans le secteur notamment sur l’axe Landévant-Pluvigner.