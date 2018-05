Diocèse de Vannes : trois prêtres entonnent du Johnny pour le denier de l'Église

La finalité reste de faire prendre conscience aux gens que l'Église ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le denier est très important. Toute notre organisation et fonctionnement en dépend.



Retour derrière le micro en juin prochain

voilà les paroles entonnées sur l'air bien connu de "Je te promets" de Johnny Hallyday, par trois prêtres du diocèse de Vannes lors de leur office le 9 dernier à Notre-Dame-de-Lourdes.Le père Paul Dollié (avec les lunettes), le père Benoît Laude (à droite), et le père Patrick Monnier (au milieu) ont décidé de se lancer avec humour et sérieux en composant ce texte.explique le père Dollié maisDerrière la chanson qu'ils ont écrite à six mains et répété une fois, l'envie de rejoindre les genssouligne le père Dollié.Lorsqu'il évoque le sérieux de la chanson, le père Dollié évoque autant la prestation que le message.Du côté des internautes, les commentaires oscillent entre encouragements et critiques. Certains préféreraient voir des prêtres s'essayer au chant grégorien et les accusent de ne pas respecter la tradition.répond le Père Dollié.Pour ceux qui aimeraient les entendre et les soutenir, les trois prêtres remettront ce tour de chant le 9 juin, pendant la fête paroissiale de Notre-Dame-de Lourdes.