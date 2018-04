Saint-Anne d'Auray: des domiciles groupés accompagnés pour les handicapés mentaux

La fondation Anne de Gaulle a donné son nom à la résidence de "domiciles groupés accompagnés", dont on a posé la première pierre ce vendredi à Saint-Anne d'Auray.Ce projet d'innovation sociale que développe la fondation créé en 1945 par Yvonne et Charles De Gaulle est un intermédiaire entre le domicile individuel et l'établissement social et médico-social.Il offrira un cadre de vie rassurant en luttant contre la solitude et en permettant un accompagnement de la vie à domicile."C'est pour ça que ma grand-mère a créé la fondation Anne De Gaulle" a expliqué Anne de Larouillère, vice-présidente de la fondation et petite-fille du général de Gaulle, "pour aider les familles éprouvées par la guerre afin de trouver un établissement qui puisse les aimer, les accompagner, les garder pour permettre aux familles de souffler".Douze personnes porteuses d'un handicap mental seront accueillies dans quelques mois.