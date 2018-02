WonderClito : le super-héros, champion de la sensibilité et du plaisir

Portrait robot du champion de la sensibilité

L'histoire du clitoris est incroyable en tant que telle. Il a été découvert, caché, oublié puis il ressurgit en 1998. (Bénédicte)



Un défi artistique et décalé

Le groupe rassemble désormais une vingtaine de personnes, y compris au-delà de la Bretagne et de la France, avec l'envie de se faire plaisir autour d'une question de sociétéexplique Bénédicte l'une de ses membres.Le collectif rappelle les caractéristiques de #WonderClito. Ici, il porte une cape de super héros. il a la forme, la couleur et la taille réelle du clitoris (11 cm de haut). Sa cape porte un message en français et en anglais, qui explique qui il est :L'élément déclencheur pour la Team Clito est la parution d'un manuel scolaire où pour la première fois le clitoris est représenté en entier, avec ses terminaisons nerveuses. Destiné aux élèves de quatrième, il est publié en 2017. Bénédicte se souvientet rappelle que cela fait 20 ans que l'on redécouvre cet organe.souligne t-elle.Faire son #WonderClito soi-même et le faire bruisser, c'est toute l'ambition de la Clito team qui propose un tutoriel en ligne pour créer son clito en papier. C'est aussi une manière décaler de fêter ses 20 ans.



Le collectif invite les personnes inspirées à utiliser toute forme de création et surtout à partager son œvre sur les réseaux sociaux, pour que le message s'amplifie. Pour Bénédicte l'objet est un prétexte "ce projet rentre dans les maisons puisqu'il faut imprimer le clito, le découper, le construire. Cela le matérialise et entraîne des discussions." Et de conclure : "Ce WonderClito il a une bonne tête, il ne peut pas faire peur !"