Ploudaniel : deux frères et une soeur décèdent dans une terrible collision entre une voiture et un poids lourd

Une route accidentogène

. Elles sont décédées sur le coup. Le conducteur était le fils aîné de 21 ans. Son frère de 15 ans a été éjecté dans un fossé alors que leur soeur de 18 ans était à l'arrière du véhicule.C'est peu avant 12h45 que l'accident s'est produit au lieu-dit l’Auberge-Neuve. Selon le témoignage du chauffeur du poids lourd, la voiture qui circulait sur la RD 770 entre Ploudaniel et Saint-Eloi dans le sens Landerneau - Lesneven se serait déportée sur la voie de gauche. Le camion aurait alors serré sur le bas-côté avant de se coucher.. Vers 16h, les secours s'apprêtaient à essayer de relever le camion après l'avoir vidé. Il transportait des porcs sur trois étages. De nombreux cochons sont également morts dans l'accident.Le chauffeur légèrement blessé, a été transporté en état de choc sur Brest à l'hôpital de la Cavale Blanche.Ce secteur de route est connu pour être accidentogène. En mars 2018 un accident dans lequel trois enfants de 5, 6 et 12 ans étaient décédés, avait créé l'émotion.Par la suite, les collectivités territoriales avaient accéléré le processus de sécurisation de cette route dangereuse. Les travaux venaient d'être engagés et doivent se terminer d'ici 2022.