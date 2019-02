Des répulsifs acoustiques pour éloigner les dauphins des bateaux de pêche

Dauphins morts examinés par les scientifiques de Pélagis - Ile de Ré (17) - février 2017 / © Observatoire Pélagis

Nous nous souvenons de ces images de carcasses échouées sur les plages, de dauphins blessés, mutilés. Elles ont marqué les esprits, notamment après. Devant l'hécatombe et le massacre, les scientifiques, comme ceux de l', avaient alors tiré la sonnette d'alarme, relayés par les associations environnementales. Cette, était portée sur le devant de la scène par la furie des éléments, mais les tempêtes n'étaient bien qu'un révélateur. Hélène Peltier, ingénieur de recherche de l'Observatoire Pélagis , (cnrs-université) qui suit de près les échouages de cétacés, rappelle ainsi queétaient estimées à environ 3 650 par an en moyenne entre 1990 et 2009. Ces estimations sont supérieures depuis 2016, plutôt. Cette mortalité est une projection, en effet pour les scientifiques seulement 20% des animaux morts en mer, pourraient s'échouer et revenir sur la côte. Quant à laCe problème de mortalité et de captures accidentelle dans leurs filets, les pêcheurs ont décidé de la prendre à bras le corps. En partenariat avec les scientifiques de l'observatoire Pélagis et de l'Ifremer, ils ont lancé un programme de recherche. Des. Ces appareils fixés sur les chaluts pélagiques avant leur mise à l'eau, émettent des ondes au contact de l'eau, éloignant les dauphins. Ils ont été. Un programme financé par France Filière Pêche pour un coût de 75 000 euros.Les résultats de ces tests menés de février à avril 2018, sont particulièrement encourageants. La barrière acoustique créé par les trois pingers fixés sur chaque filet semble efficace.. Au total ce sont 218 opérations de pêche, qui ont été observées, durant lesquelles les traits de chalut avec ou sans pingers ont été alternés. Pour les scientifiques, même si le nombre de bateaux à avoir testé les pingers est trop peu important pour en tirer des conclusions définitives, l'expérimentations est prometteuse.Pour cette nouvelle campagne 2019 de pêche hivernale,, (dont 18 adhérents à l'organisation Pêcheurs de Bretagne). Avec la nécessité pour les armateurs de faire un travail de sensibilisation auprès des équipages. Et afin de mieux comprendre les liens entre les captures et les échouages de dauphins, asse méconnus,Et puis un nouveau projet est en cours,qui vise à. Affiner leur fréquences de fonctionnement par exemple ou faire ensorte qu'ils ne se déclenchent qu'en présence des dauphins. Et puis il s'agit encore d'