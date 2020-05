Retour à l'école : vous les enfants, vous en pensez quoi ?

Léanah a 3 ans et demi, elle n'a donc qu'une moitié d'année d'école au compteur, mais pour elle, c'est très clair, elle a hâte d'y retourner. Pourquoi ? "parce que mon frère me tire les cheveux !" Eh oui, la promiscuité et le fait de passer des journées tous ensemble créé parfois des tensions. Même si son petit frère n'a que huit mois, c'est une raison tout à fait valable, Léanah !



"Je préfère quand c'est la maîtresse qui me fait l'école !" Comment ça, les enfants préfèrent leurs enseignants alors que les parents s'échinent à leur faire l'école depuis six semaines, parfois en s'arrachant les cheveux, en y perdant leur latin et leur patience !Eh oui, malgré tous leurs efforts, et même aidés des instituteurs de Lumni (chaque matin sur France 4), ils sont quasiment tous unanimes :, ce qui est somme toute une bonne nouvelle pour l'éducation nationale."Au début c'était marrant parce que c'était une première, j'avais jamais fait ça, l'école à la maison. Mais quand c'est trop long c'est un peu nul", témoigne Soha.Elwenn, 8 ans, complète : "J'ai envie de reprendre mes habitudes".Si les enfants ont hâte d'y retourner, la reprise de l'école s’accompagne de nombreuses questions, notamment autour du respect des nouvelles règles.Tout à leur potager, Elwenn et son frère sont un peu inquiets.Nathaël, 11 ans, a "un peu peur quand même d'attraper le virus. Ca va être bizarre d'avoir des masques, de ne peut être pas pouvoir s'approcher pour jouer au foot. Je me demande comment vont se passer les journées et ce que l'on aura le droit de faire", ajoute-t-il.De son côté, Soha pense "qu'on ne pourra pas trop se toucher, vu qu'on doit respecter les 1m". Sa sœur Malia, en CP, voit le bon côté du changement : "Ce qui est rigolo, c'est qu'on va manger dans nos classes".Des questions, les plus grands s'en posent aussi. A la lecture des consignes de son collège, Marie, en 5ème, réagit :Raphaël, même âge, a plus ou moins hâte. Revoir les copains, oui, mais les distances et le masque lui posent problème : "Avec les potes, souvent on aime bien être à côté. Discuter à deux, à 1 m chacun, ça ira, mais à 5 ou 6 ça va être plus embêtant".Simon et Malo, camarades de CP, échangent au téléphone.Revoir les copains est ce qui motive la plupart des enfants. Mais avec les règles sanitaires imposées, à la récré, "qu'est-ce qu'on pourra faire ?"Malo a déjà réfléchi à la question :1, 2, 3 soleil peut-être ? "Mais non, explique Simon, on ne pourra pas, on sera trop près". "On s'écartera", finit par ajouter son copain après réflexion.Quels que soient leurs lieux et leurs conditions de résidence, beaucoup de jeunes sondés en ont assez du confinement. Nathaël trouve que "c'est long de ne voir personne d'autres que papa, maman et mes deux frères".Soha l'exprime aussi clairement : "On peut quasiment rien faire alors que les parents, ils peuvent aller faire les courses. Nous, on ne peut pas sortir. Pas voir papi, mamie, et les copains".Paul, en 4ème, ne cache pas son impatience :Période spéciale oblige, les parents ont souvent lâché un peu de lest, parfois aussi pour occuper ce petit monde pendant le télétravail. Les enfants et les ados ont pris certaines habitudes, comme retrouver les copains pour jouer en ligne, un peu plus souvent que d'ordinaire.Antoine, élève de CM2, explique : "J'ai le droit à 45 min de jeux vidéo par jour pendant le confinement. Après, ce ne sera pas tous les jours".Une chose est sûre, les enfants vont avoir des milliers de choses à se raconter à la récré. Oui, mais pas de trop près.