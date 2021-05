#TrouveMonGalet. Un jeu de piste qui fragilise l'écosystème. On vous explique pourquoi

#TrouveMonGalet, ce jeu de piste sur les réseaux sociaux fait des adeptes partout en France. Mais attention, ramasser des galets est interdit et puni de 1 500 € d’amende. Le nombre de galets n'est pas indéfini et ils ont un vrai rôle dans la nature. Alors on espère un #RamèneTonGalet.