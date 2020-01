Coq, cloche, moissonneuse : la loi protège désormais les bruits de la campagne

« Ca n’interdit pas les recours entre voisins, mais ça permet de dire: attention, ne touchez pas à des concepts qui font partie intrinsèque de la vie rurale »@MORELPIERRE présentera ce jeudi une PPL pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes 🐓#NicheUDIAgir #DirectAN pic.twitter.com/rCJlSAfXHp — Députés UDI, Agir et Indépendants (@DeputesUDIAgir) January 27, 2020

C'est voté ! L'@AssembleeNat a adopté ce matin à l'unanimité la PPL sur le #patrimoinesensoriel afin de protéger le patrimoine immatériel du milieu rural face à des recours en justice excessifs. Le coq de l'île d'Oléron pourra continuer à chanter !

, voire amusant pour certains" reconnaît le rapporteur, mais très sérieux et surtout, très médiatique. L'Assemblée Nationale a adopté ce 30 janvier au matin la proposition de loi du député Pierre Morel-À-L'Huissier visant à "définir et protégerfrançaises".Patrimoine sensoriel ? Comprenezou l'odeur de fumier. En bref, tout ce qui a la campagne peut vous passer par la bouche ou les oreilles. Des manifestations quiqu'ils soient des touristes ou des urbains reconvertis au vert.Symbole de ce conflit : le coq Maurice sur l'île d'Oléron , traîné en justice par les voisins de sa propriétaire pour. " La multiplication de ces conflits inquiète les maires ruraux, qui se trouvent pris à partie, à tel point que de nombreuses communesconseillant aux visiteurs n’appréciant pas les odeurs et les bruits de la campagne de passer leur chemin" relève le député à l'origine de la proposition.pour le vote : Caroline Janvier (LREM), Laure de la Raudière (LR) et Sophie Auconie (UDI), dont le parti a initié la proposition. Toutes trois se sont exprimées en faveur de cet amendement, qui avait déjà fait l'objet d'une proposition de classement au patrimoine national