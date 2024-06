Football : la liquidation judiciaire du Tours FC confirmée par le tribunal de commerce

Une semaine après la dernière audience, le tribunal de commerce de Tours vient de prononcer la liquidation judiciaire du club de football de Tours présidé par Jean-Marc Ettori. Liquidation qui a surpris les dirigeants du club. Ils affirment ne pas avoir été informés par le tribunal et s'engagent à faire appel quand la liquidation du club leur sera confirmée.

"Je suis très surpris d'apprendre cette décision du tribunal puisque nous ne sommes pas au courant. En tout cas nous n'avons pas été informés par le tribunal", réagit Richard Plantureux, président délégué du Tours FC par téléphone alors qu'il est à Paris avec Jean-Marc Ettori, le président du Tours FC et le potentiel repreneur Ivan Desmet.

Ils étaient auditionnés ce mardi matin à 11h30 par la DNCG, la commission générale des contrôles de clubs. "L'audition s'est bien passée et l'instance attendait la décision du tribunal pour se prononcer".

Richard Plantureux a ajouté : "Si le club est vraiment liquidé, nous ferons appel".

Concernant le jugement du tribunal de commerce Richard Plantureux se dit "déçu,agacé et triste pour les supporters".

La liquidation judiciaire confirmée par le tribunal de commerce

Le greffe des procédures collectives du tribunal de commerce de Tours a confirmé à France 3 le jugement de résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SASP Tours FC.

Eric Verryden, président du Tribunal de commerce de Tours : "La décision n'a pas été prise à la va vite. Les dirigeants et repreneurs ont eu près de 8 mois pour combler les dettes. Mais ils n'ont apporté aucun nouvel élément à la connaissance du mandataire judiciaire. La loi nous oblige à prononcer la liquidation judiciaire. On ne fait qu'appliquer la loi".

Le jugement sera communiqué ce mardi 25 juin dans la soirée à un huissier qui le signifiera ensuite au club. À compter de la signification du jugement, le Tours FC dispose de dix jours pour faire appel.

Deux audiences et près de deux mois de rebondissement

L'ancien club d'Olivier Giroud et de Laurent Koscielny avait quitté la ligue 2 il y a six ans. Il évoluait désormais en National 3 et employait 28 salariés.

Le Tours FC avait été placé en redressement judiciaire le 25 mai 2021. En cessation de paiements, la SASP Tours FC avait été convoquée devant le tribunal de commerce le 7 mai à la demande du mandataire judiciaire.

Les dirigeants avaient alors obtenu un délai jusqu'au 18 juin pour reconstituer leur trésorerie.

Endetté à hauteur de 2 millions d'euros, et avec un accord pour étirer ses dettes jusqu'en 2032, Jean-Marc Ettori qui dirige l'entreprise depuis treize ans, devait montrer des garanties et arriver avec 400 000€ d'argent disponible pour sortir de la cessation de paiements. Il s'est appuyé sur les engagements de la FIFA et du remboursement à venir des indemnités de formation. Depuis 10 mois, La Fifa devait 430 000 euros au Tours FC au titre de ces contributions de solidarité que touche un club lorsqu'un de ses anciens joueurs professionnels est transféré.

Le 18 juin, les dirigeants se sont présentés devant le tribunal de commerce, confiant avec une offre de reprise et des engagements financiers du repreneur, Ivan Desmet, investisseur belge.

Les dirigeants du Tours FC ont alors obtenu un délai de trois jours pour apporter des preuves de la solidité du repreneur. Pour eux, la liquidation semblait s'éloigner et comptait sur les apports financiers du repreneur pour sauver le club. Mais apparemment, les documents transmis au tribunal, CV et casier judiciaire du repreneur, n’ont pas suffi à le convaincre.

Cette décision marque la fin de sept semaines de rebondissements et la chute d'un club qui a marqué l'histoire du football en région Centre-Val de Loire.