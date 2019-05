Indre : un homme se suicide d'une balle dans la tête à la terrasse d'un café de Châteauroux

Enquête ouverte

Scène dramatique en plein centre-ville de Châteauroux ce jeudi après-midi (14h45). Alors qu'il se trouvait seul à la terrasse du café Saint-Hubert, situé au 25 rue de la Poste, un homme âgé 53 ans s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête.Sans laisser échapper de signe prémonitoire, l'homme s'est levé avant d'appuyer sur la gâchette. Un acte commis sans explication, sous le regard décontenancé des passants sous le choc. "J’ai d’abord cru à quelque chose de tombé avec le vent, je suis sortie et j’ai vu des gens choqués qui disaient qu’un homme s’était mis une balle dans la tête", a confié une commerçante d'une brasserie voisine à nos confrères de France Bleu Berry Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers et les policiers n'ont pu que constaté le décès du cinquantenaire.L'autopsie du corps de l'individu aura lieu vendredi 10 mai à Limoges. Une enquête a été ouverté afin de découvrir l'origine et les motifs qui ont poussé cet homme à se donner la mort.