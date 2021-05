Qu'est-ce que l'arcus, ce nuage menaçant photographié dans l'Indre ?

Est-ce que Zeus serait en train de faire un retour triomphal sur terre, pour qu'un nuage ait une telle forme ? Les habitants de l'Indre ont pu admirer ce jeudi 13 mai, en début de soirée, l'arrivée d'une vague vaporeuse, grisâtre, venant recouvrir le département. Son nom : l'arcus, un nuage imposant et très impressionnant, mais pas si rare que ça...

"Un cumulonimbus, le nuage d'orage, se met en place avec un courant d'air chaud ascendant, et un courant d'air froid descendant, explique Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. A la limite entre ces deux courants, une condensation de l'humidité se met en place et ce nuage en forme de rouleau apparaît", sous le nuage d'orage. Semblant ainsi avaler le paysage sur son passage.

Pourtant, de nuages tels que celui de jeudi ne sont pas observables à chaque orage venant frapper la région. "Un orage relativement faible ne va pas mettre en place d'arcus", affirme Olivier Renard. Et en effet, les orages de cette mi-mai "nous on assez surpris par leur puissance, on a pris 40% de la pluviométrie du mois en deux heures de temps", note-t-il. Il y a même eu de la grêle par endroits.

En somme, voir arriver un arcus est plutôt un mauvais présage. De plus, il se situe pile au niveau de la zone de foudroiement la plus intense du cumulonimbus...

Mais tant que ne sont pas observées "de dents qui partent vers le sols", synonymes de "rafales de vent pouvant être très puissantes", il ne faut pas trop s'inquiéter de la présence de l'arcus. Simplement s'attendre à être bien arrosé.