Coronavirus : un nouveau foyer épidémique identifié dans un abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret

Moins d'une semaine après le déconfinement, le coronavirus tente déjà de reprendre du terrain. 34 nouveaux cas de Covid-19 ont ainsi été constatés au sein de l'abattoir Tradival à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, ainsi que chez deux entreprises sous-traitantes, selon l' Agence régionale de santé Une équipe d'investigation et de dépistage de l'ARS du Centre-Val de Loire s'est rendue sur le site ce vendredi 15 mai, à la suite du signalement par l'application " Contact Covid " de trois cas confirmés dans l'entreprise.84 salariés de l'entreprise ont d'ores et déjà été dépistés. L'isolement a été prescrit aux 34 personnes testées positives à la maladie. L'ARS précise que l'ensemble des salariés de l'abattoir, ainsi que ceux de ses prestataires, vont être soumis à un dépistage dans les jours à venir.Le temps de mener à bien cette investigation, et de désinfecter l'ensemble des locaux, l'entreprise sera fermée par arrêté préfectoral. L'ARS précise que l'Assurance maladie s'occupera de la recherche "hors de la sphère professionnelle" de personnes pouvant être entrées en contact avec les salariés testés positifs.