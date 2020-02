Homophobie : Saint-Jean-de-Braye rompt ses relations avec la ville jumelle polonaise de Tuchów

"L'Histoire, hélas, se répète"

OBLIGÉS DE SE CACHER ? - Pour ces deux hommes interviewés respectivement en 1973 et 1982, l'orientation sexuelle pose problème dans leur métier. En 2020, 25 % des personnes LGBT+ disent avoir subi au moins une agression physique ou verbale au travail.

"La question des droits humains est indispensable"

SOS homophobie publie chaque année un Rapport annuel basé sur les témoignages reçus sur la ligne d'écoute. Ses rédacteur·rice·s proposent un quiz pour vous plonger dans l'histoire de ce document.

"Même si nous savions que, nous avons été atterrés de découvrir que la ville de Tuchów avait voté la résolution, comme un grand nombre de communes du Sud-Est de la Pologne" regrette Colette Martin-Chabbert, en charge des relations internationales.C'est un divorce, qu'a décidé d'entamer Saint-Jean-de-Braye (Loiret), le 14 février. Lors du dernier conseil municipal, l'assemblée a voté à l'unanimité pourpolonaise de Tuchów. Car la commune fait désormais partie des villes qui ont adopté des "zones sans LGBT" , encouragée par le gouvernement d'extrême-droite du parti Loi et Justice. 88 communes ont adopté ces textes, contraires aux traités européens, qui encouragent à ne pas financer d'association oeuvrant pour les droits des LGBT, suggèrent aux entreprises deou aux professeurs de veiller dans les écoles à ce que les enfants ne s'intéressent pas à ce qui est présenté comme une idéologie"On a tout de suite réalisé la gravité de cette prise de position,On est bien placés pour le savoir, dans le Loiret, avec le souvenir de trois camps d’internement.On ne peut pas accepter que des décisions comme celles-ci soient prises, au mépris des droits de l’homme" rappelle gravement Colette Martin-Chabbert. On estime qude concentration par les autorités nazies, lors de la Seconde Guerre Mondiale.La motion adoptée par Saint-Jean-de-Braye vise uniquement àentre les deux communes et ne concernera pas les actions "telles que les échanges ou les stages.""Je crois quequ’une commune prend une telle mesure. Dire : on n’accepte pas l’homophobie chez nous, on ne l’accepte pas" s'est réjoui de son côté Christophe Desportes-Guilloux, secrétaire du Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL45).Le responsable associatif s'est dit "très heureux" de ce vote unanime du conseil municipal. "Exclure toute une population d’un territoire, ça neLe jumelage doit aussi être porteur de valeurs, qui ne peuvent pas être seulement économiques ou culturelles. La question des droits humains" assène-t-il.La mesure fait partie des idées portées par le GAGL45,des "Propositions pour une commune inclusive" Candidate à sa propre réélection , la maire Vanessa Slimani a donc décidé d'appliquer cette résolution.Elle se maintiendra jusqu'à nouvel ordre.selon Colette Martin-Chabbert. "Ils étaient surpris, offusqués, de notre prise de position, car on ne les a pas concertés. Quelle concertation fallait-il avoir ? Ils ont voté ce texte.pourquoi cela nous choque..."