10.000 teknivaliers réunis ce week-end dans l'Indre malgré l'interdiction préfectorale et la présence des forces de l'ordre

Les six préfectures du Centre Val-de-Loire sont mobilisées pour empêcher la tenue d'un rassemblement musical non déclaré et interdit par un arrêté préfectoral, sans succès.

La rumeur courait depuis des semaines, et les organisateurs s'en étaient même ouverts sur les sites spécialisés. Un grand rassemblement dédié à la techno et aux musiques électroniques est prévu ce week-end pour fêter les 30 ans du premier teknival. Un événement d'autant plus important pour les amateurs que le dernier rassemblement majeur s'est tenu en 2019, avant la pandémie.

10 000 teknivaliers

Par un communiqué de presse, la préfecture de l'Indre annonce "environ 10 000 teknivaliers". Police, gendarmerie, associations de sécurité civile sont sur place pour déployer un large dispostif de sécurité. Le conseil départemental, l'Agence Régionale de Santé et le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) sont aussi sur place.

"Un grand nombre de véhicules se sont regroupés dans l'agglomération de Châteauroux avant de rejoindre le lieu-dit du Fouillereau sur la commune de Villegongis", précise le communiqué. Il y est par ailleurs recommandé d'éviter le secteur.

Apparemment, les arrêtés pris par les préfecteurs de l'Indre, du Loiret, de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loir et du Cher n'ont pas dissuadé les milliers de teufeurs.

Deux arrêtés en vigueur jusqu'au lundi 22 mai 15h

"Considérant le risque élevé de troubles à l’ordre public que peut représenter la tenue d’un rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave party) non déclaré, et étant donné que les moyens appropriés en matière de secours et de sécurité (sécurité des personnes et des biens, sécurité routière, sanitaire, lutte contre les incendies) ne peuvent être réunis sur ces évènements non anticipés, la préfecture du Loiret a décidé d’interdire, du 17 mai à 12h00 au 22 mai à 15h00, la tenue de rassemblements festifs à caractère musical, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, sur l’ensemble du territoire du département du Loire", annonçaient hier les services de l'Etat.

"La circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical et notamment tout groupe électrogène de puissance supérieure à 10 kilovoltampères et de poids supérieur à 100 kg", précise aussi la préfecture du Loiret.