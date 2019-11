Zoo de Beauval : les pandas devraient rester dix ans de plus en France

Notre président, Rodolphe Delord en déplacement officiel en Chine avec le PR @EmmanuelMacron . Petit selfie avec Brigitte Macron, marraine de notre adorable #YuanMeng, premier bb panda né en France ! pic.twitter.com/IECZHSdPOq — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) November 4, 2019

L'année de coopération culturelle franco-chinoise sera déterminante

Yuan Men repartira en Chine

«A priori,, même si celui-ci doit être confirmé par une signature officielle en 2021, date de renouvellement du prêt», assure Rodolphe Delord.lors de son voyage en Chine , du. «Quatre jours avant le départ, on m’a demandé de faire partie de la délégation. Emmanuel Macron m’avait promis d’aborder le sujet avec le président chinois, ce qu’il a fait lors du dîner, le dernier jour du voyage», relate Rodolphe Delord.L’avenir des pandas de Beauval pour les dix prochaines années – et leur lieu de résidence - seront donc scellés. «Ce sera une année charnière dans l'entente entre nos deux pays, précise Rodolphe Delord.Le séjour de ces ursidés s’inscrit dans une démarche politique que la Chine a engagé dans les années 1940, surnommé la. Le panda géant, espèce endémique de la Chine centrale, est ainsi devenu unlorsqu’il est offert ou prêté à une puissance étrangère.A Beauval,ont donné naissance à Yuan Men , le 4 août 2017. Si les parents pourront a priori rester dans le parc du Loir-et-Cher,d’ici un an environ, une fois qu’il sera sevré.