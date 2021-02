Ajaccio: la préfecture occupée par un groupe réclamant la levée du statut de DPS pour Alessandri et Ferrandi

Une quinzaine de jeunes, membres du collectif pour le rapprochement d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, s'est introduit dans la préfecture d'Ajaccio ce lundi 22 février.

Profitant de l'entrée d'un véhicule de service, le groupe a investi les bureaux du nouveau coordinateur pour la sécurité en Corse, Michel Tournaire, et déployé des banderoles portant les mentions "Libertà" et "Libertà pà Ferrandi".

Leur revendication : la levée du statut de DPS [détenu particulièrement surveillé] de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi et une date précise de leur rapprochement. Les deux hommes, ont été condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998. Ils purgent leur peine sur le continent et sont arrivés au terme de leur période de sûreté depuis presque quatre ans.

"Il y en a en haut, qui ne sont pas bien du tout"

Après plusieurs minutes, trois jeunes quittent la préfecture rapidement. L'un d'entre eux se tient la tête. "On était tout simplement tranquilles dans le bureau du coordinateur et d'un coup, ils ont cassé la porte et ils nous ont mis des coups de matraque dans la tête. Moi ça va, mais il y en a en haut qui ne sont pas bien du tout", indique-t-il en pointant la préfecture du doigt.

Selon ses dires, à l'intérieur du bâtiment, les jeunes n'ont pas échangé de coups et souhaitaient juste transmettre un message. "On leur dit faite remonter l'information, ils ont dit non et ils nous ont sorti. Je ne sais pas combien de personnes sont encore dedans, mais les CRS sont beaucoup plus que nous", continue le jeune homme.

Les individus ont déployé deux banderoles faisant référence à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri • © Yann Bénard

Le minitre de l'Intérieur réagit

Pour la préfecture, qui s'est exprimée dans un communiqué, ce groupe s'est indroduit avec la "volonté d'accéder, par la force, au bureau du préfet et de ses services. Cette tentative a échoué."

Selon les services de l'État, les manifestants ont été reçus par le coordonnateur pour la sécurité en Corse et "ont refusé de quitter les lieux à l'issue de l'entretien. Ils se sont ensuite opposés par la force à leur évacuation par la police et ont saccagé les bureaux."

Des fonctionnaires de la préfecture et des membres de forces de l'ordre auraient également été pris à partie et blessés. La préfecture indique que "l'autorité judiciaire est saisie des faits. Des dépôts de plainte suivront."

Le minitre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi dans un tweet. Il écrit : "Je condamne avec la plus grande fermeté l'intrusion inadmissible de plusieurs individus ce matin dans la préfecture de Corse, ainsi que les dégradations qui ont été commises à cette occasion."

Deux manifestants blessés

C'est en fin de matinée que l'intégralité du groupe quitte la préfecture encadrée par des policiers et des pompiers. Deux sont blessés, dont le fils d'Alain Ferrandi, Simon'Paulu. Les jeunes hommes sont soignés à l'hôpital d'Ajaccio, accompagnés d'un groupe de soutien.

"Comme d'habitude, les forces de police sont intervenues avec violence alors que l'on menait une action pacifique. Ils se sont amusés à taper des coups de matraque sur les têtes de jeunes de 25 ans qui n'étaient pas des Vandales. C'est les méthodes habituelles. On en est conscient. Nous, on a mené notre action, on était dans notre droit et on est là pour dire que c'est un déni de justice, un déni démocratique, le maintien du statut de DPS est infondé, il repose sur des arguments fallacieux. Notre volonté était de montrer que l'on est prêt à se mobiliser pour faire respecter le droit et permettre à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri de pouvoir rentrer en Corse, sur leur terre, près de leur famille et bénéficier d'un aménagement de peine comme ils y sont éligibles", explique-t-il.

Deux manifestants ont été blessés. • © Yann Benard

"À l'injustice s'ajoute la violence policière"

Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni a réagi a cet événement dans un communiqué. Il écrit : "Paris a privilégié, sur le dialogue, la répression débridée. Après une manifestation purement pacifique, de jeunes Corses sont sortis de la préfecture le visage ensanglanté."

Selon Jean-Guy Talamoni, "les institutions corses ne peuvent demeurer inertes face à de telles violences policières contre notre jeunesse." Il annonce avoir convoqué, mardi, une réunion de la conférence des présidents de groupes de l'Assemblée de Corse afin de "réagir fermement à cette agression et rechercher ensemble les moyens de traiter le problème de fond."

Les partis nationalistes ont également pris position sur les réseaux sociaux. Femu a Corsica appelle à un "arrêt immédiat de la répression et une reprise immédiate du dialogue pour aboutir à une solution conforme au droit sur la situation des prisonniers." Core in Fronte écrit : "la raison et la vengeance d'Etat ne sont pas une réponse à la situation des prisonniers et au problème corse."

#CoreInFronte soutient l'action des militants nationalistes qui sont entrés à la préfecture d'#Aiacciu, pour demander la libération de Petru Alessandri et Alanu Ferrandi.

L'opinion insulaire n'a jamais autant penché en faveur du rapprochement des deux détenus : le 25 janvier, deux motions appelant à la levée du statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri a été votée au Conseil municipal d'Ajaccio. Avant Ajaccio, une trentaine de collectivités, dont la communauté d'agglomération de Bastia, avaient déjà adopté de pareilles motions. Le 30 janvier dernier, une manifestation affichant les mêmes revendications a rassemblé 2.000 personnes à Corte.