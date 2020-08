Cargèse : tentative d’incendie contre la paillote "1768" qui appartenait à Maxime Susini, assassiné en 2019

"On prend ça comme le prélude à des menaces infiniment plus graves" - Jean-Toussaint Plasenzotti, porte-parole du collectif "Massimu Susini"

Des racailles ont tenté d'incendier le restaurant de plage "Paillote 1768" que Massimu Susini, assassiné en 2019, avait créé à Carghjese.

C'est la mémoire de Massimu que certains veulent effacer. Core in Fronte apporte son soutien à sa famille.

Une tentative d’incendie s’est déclarée dans une paillote de la plage du Peru, à Cargèse (Corse-du-Sud), dans la nuit de jeudi à vendredi. Et cette paillote, nommée le "1768", appartenait au militant nationaliste et écologiste anti-mafiaSi l’information a été confirmée par le parquet d’Ajaccio,dont l’assassinat de son propriétaire avait été à l’origine de la création de plusieurs collectifs anti-mafia, dont le collectif anti-mafia "Massimu Susini", créé en octobre 2019 et qui dénonce un crime commis par une bande mafieuse."Ça va être très difficile, on est véritablement inquiets. On prend ça comme le prélude à des menaces infiniment plus graves, et on s’étonne que les autorités n’en prennent pas conscience, ou en tout cas fassent semblant de pas en prendre conscience."Il décrit la paillote comme un moyen qui permet à "des familles de vivre, et en même temps, un moyen qui permet à beaucoup de venir manifester leur soutien" et explique qu'on "veut détruire y compris l’image et la mémoire de Massimu". En ajoutant que ces marques de soutien "dérangent".Le mouvement indépendantiste Core in Fronte, qui était proche de Maxime Susini, a publié un communiqué. Il dénonce que "des racailles ont tenté d'incendier le restaurant de plage Paillote 1768 que Massimu Susini avait créé", et expliquent que "certains veulent effacer" la mémoire du militant.De son côté, la section corse de la Ligue des droits de l'homme dénonce un "geste criminel qui s'apparente à de l'intimidation", et condamne "avec la plus grande fermeté cette action. Il faut que cesse l'impunité.