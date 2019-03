Porto-Vecchio : les transats ne sont plus les bienvenus sur la plage de Palombaggia

J'ai à disposition des photos de juillet 2017 qui montrent que sur certaines plage, des transats arrivent jusqu'à la mer, et ce n'est vraiment pas admissible, explique Josiane Chevallier Préfète de Corse. Quand les paillotistes évoquent le pourcentage d'occupation de la plage, c'est un pourcentage maximal, et il n'est valable que dans le cas d'une autorisation. Dans le cadre actuel, la plupart du temps, il n'est pas possible de mettre en avant cet argument.

Un transat se loue 15€ la demi-journée, 30€ par jour, multiplié par 300 voir 400, je pense que c'est lucratif. Ils faudrait qu'ils comprennent qu'ils en ont profité, maintenant l'État veut reprednre la main, ce qui est tout à fait logique, notre association ne cesse de le répéter depuis 30 ans maintenant.

La plage deest la plus belle plage de France, selon Trip Advisor . Pourtant, chaque été, son banc de sable est, comme le prévoit le décret plage.Les parties de plage les plus éloignées des routes et sentiers sont encore libres de matelas et de parasols. En revanche, devant certains restaurants,. Des images diffusées en septembre dernier par France 3 Via Stella, notamment, ont alerté la préfecture, qui a convoqué les propriétaires des paillotes., c'est ce à quoi s'engagent les exploitants de plage obtenant une AOT,du domaine public maritime.Mais la préfete, qui dénonce une privatisation des plages, entend. Elle a annoncé. Or à Palombaggia,Jeudi dernier, des paillotistes et des politiques ont manifesté à Porto-Vecchio , inquiets pour leur entreprises, dont l'autorisation rique de ne pas être renouvellée. Les membres du collectif ont rédigé une charte, transmise à la préfecture, reconnaissant des abus par le passé.► Dossier de François-Albert Bernardi, Pierrick Nannini, et Jacques Antomarchi :Moins de transats, soit, mais en droit, c'est leur présence même qui pose problème, au regard du Padduc, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.Palombaggia n'est pas une plage semi-urbaine, mais bien une plage naturelle fréquentée. Elle ne devrait recevoir ni jets ski, ni engins motorisés ni transats. D'autant qu'elle fait également partie de la zone de protection du parc marin des Bouches de Bonifacio Le comité de suivi du parc a refusé cette année de se prononcer sur les demandes d'AOT. Mais les défenseurs de l'accès aux plages, comme Gérard Bonchristiani, souhaite voir la préfecture prendre une décision dans ce dossier.L'association pour le libre accès aux plages, et des, comme le prévoit la loi littoral. Pour 18 km de plage, le Conservatoire a aménagé 150 places gratuites. Insuffisant en été.► Revisionnez le reportage sur la manifestation des paillotistes :