Une plainte pour harcèlement déposée contre l'ex-préfet de Haute-Corse Alain Thirion

Une enquête préliminaire en cours

L'information, révélée par nos confrères de Corse Matin , nous a été confirmée par le parquet de Bastia : l'ancienne sous-préfète de Calvi (d'août 2014 à août 2016), Anne Ballereau, a porté plainte en décembre 2019 contre l'ancien préfet de Haute-Corse, Alain Thirion, en poste de mai 2015 à février 2017.Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Bastia, confié à la police judiciaire de la ville pour des faits supposés de "harcèlement moral et sexuel".

Entre sous-entendus, graveleux, gestes déplacés et favoritisme politique, Corse-Matin, qui s'est procuré le procès-verbal de dépôt de plainte cite les dénonciations d'Anne Ballereau : "Dès que je le voyais à la préfecture ou autre, il insistait fortement en me faisant la bise. Il glissait discrètement ses lèvres vers mon cou et me touchait avec sa main le bas du dos. Il passait son bras autour de ma taille, toujours sur le ton de la rigolade devant les gens. Il était très tactile, il savait que je n'aimais pas cela et il en tirait encore plus de satisfaction", décrit-elle par exemple aux policiers.



La plaignante assure notamment qu'Alain Thirion, qui était son supérieur hiérarchique, a insisté à plusieurs reprises pour qu'elle dorme à la préfecture, ajoutant que sa femme était "sur le continent" et lui intimant de ne pas faire "la difficile". A d'autres occasions, il l'a appelée en lui disant: "Je suis à 30 minutes de Calvi, je dors chez toi", affirme-t-elle aussi.



"J'ai eu le sentiment qu'il jouait avec moi, que j'étais une proie", déclare encore dans sa plainte Anne Ballereau, décrivant son sentiment de malaise et ses stratégies d'évitement. Elle décrit un homme très familier, qui dès leur première entrevue --qu'il lui demande d'organiser en tête-à-tête dans un restaurant un dimanche midi-- lui demande "qui couche avec qui" à la préfecture. Le lendemain de ce déjeuner et une visite de l'Ile-Rousse qu'il lui impose, le préfet aurait déclaré devant 30 personnes avoir "passé des bons moments avec la sous-préfète hier".

Anne Ballereau reproche aussi à Alain Thirion des humiliations professionnelles. Ce dernier la faisait "passer pour incompétente", affirme-t-elle.



Contacté par l'AFP, Alain Thirion a déclaré qu'il ne souhaitait "pas faire de commentaires à ce stade". "Je n'ai pas connaissance du contenu de cette plainte. Je suis à la disposition des services en charge de l'enquête et fais pleinement confiance à la justice pour établir la vérité".



Après avoir quitté la Corse en août 2016, Anne Ballereau a intégré le cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Environnement. Elle est désormais déléguée régionale adjointe de l'Onisep à Grenoble. Alain Thirion, lui, est devenu directeur général de la sécurité civile.