Obsèques d'Yvan Colonna : Isula Morta, messe et débrayages... Partout en Corse, des initiatives d'hommage et de recueillement

La cérémonie de funérailles d'Yvan Colonna, assassiné à la prison d'Arles début mars, se tient ce vendredi à Cargèse, son village familial. Dans les deux départements de l'île, des initiatives fleurissent pour s'associer, chacun à sa manière, aux obsèques et au deuil de la famille.

Partis politiques, syndicats, commerces ou encore associations : depuis plusieurs jours et l'annonce de la cérémonie des funérailles d'Yvan Colonna, ce vendredi 25 mars dans son village familial de Cargèse, nombreux sont ceux qui choisissent, partout en Corse, de s'associer à leur manière aux obsèques.

En tête, les mouvements politiques, nationalistes et indépendantistes : Femu a Corsica a ainsi plébiscité plusieurs actions de soutien. La mise en berne des drapeaux de la Collectivité de Corse, en premier lieu. Un acte depuis suivi par plusieurs mairies insulaires et source d'une importante polémique, sur laquelle s'est notamment exprimé le président de la République, estimant une "faute" et un geste "inapproprié".

Autres initiatives portées par le parti de la majorité territoriale, sa suspension d'activité, l'organisation de messes et veillées, et la tenue d'une minute de silence à 15h, heure des funérailles.

Dès le 23 mars, l'associu Sulidarità - qui se décrit comme anti-répressive et humanitaire, en soutien aux prisonniers dits politiques corses et leurs familles - appelait elle à la tenue d'un jour de "deuil national", ce vendredi.

Initiative rapidement soutenue par Corsica Libera. Et peu ou prou similaire à celle portée plus tard dans la même journée par le PNC, qui invite à décréter une journée Isula morta, avec fermeture des lieux publics et privés "en manifestation de notre soutien".

Le STC entend également manifester son soutien. Dans un communiqué, le syndicat des travailleurs corses appelle "l'ensemble de ses adhérents, militants, sympathisants à se mobiliser et à participer à toutes les initiatives populaires vendredi 25 mars après midi au moment des obsèques d'Yvan à Carghjese".

Les cheminots adhérents au STC ont ainsi choisi de suspendre toute activité. Une décision qui incite la direction des chemins de fer de la Corse à conseiller à ses usagers de reporter leur déplacement. Le klaxon sera de plus sonné à 15h à Bastia, Calvi et Ajaccio.

Les deux sections STC de la Méridionale et de Corsica Linea feront elle retentir les cornes de brume à 15h, précisant que "lors de cette action symbolique [...] parce que nous considérons que l’État français porte une responsabilité écrasante dans ce drame, le drapeau français sera affalé à l'arrière de nos navires et la bandera à l'avant de ces derniers sera mise en berne."

Communiqué du 24 mars. • © STC

Le STC Spinghjifocu di Corsica appelle lui "l'ensemble de ses adhérents et sympathisants et par delà tous les sapeurs-pompiers et personnels des deux SIS de Corse à rendre hommage à Yvan Colonna le jour de ses funérailles", et à "tous les chefs des centres de secours de Corse de laisser libre chaque agent qui le désire de pouvoir s'associer au deuil de la famille et de l'ensemble du peuple corse".

Outre le monde politique et syndical, il est à prévoir plusieurs manifestations spontanées. Dans les deux départements de l'île, des commerces ont indiqué fermer leurs portes, sur l'ensemble de la journée ou pour l'après-midi.

Enfin, l'église de Saint-Jean-Baptiste de Bastia ouvre plus tôt ses portes, ce vendredi, pour permettre aux fidèles qui le souhaitent de se recueillir à 15h en mémoire d'Yvan Colonna, avant la tenue de la messe de l'Annonciade, à 17h.