INSOLITE - Coronavirus : à Offenbourg, en Allemagne, un cinéma en plein air pour remplacer les salles obscures

Pas de contact direct pour le contrôle des billets d'entrée au cinéma / © D. Meneu/France Télévisions

Le parking du drive-in peut accueillir jusqu'à 250 véhicules / © D. Meneu

Douze films en neuf jours

Le Roi Lion est le premier des douze films programmés / © D. Meneu

A l'entrée du parc des expositions d'Offenbourg (Allemagne), un agent de sécurité a pris la place de l'ouvreuse. Il approche des voitures qui s'avancent les unes après les autres pour un contrôle sans contact. Pas besoin d'ouvrir la vitre, le billet d'entrée est scanné. Au cinéma drive-in de cette ville du Bade-Wurtemberg située à quelques kilomètres de la frontière avec l'Alsace, pas de places individuelles, mais des tickets par voiture. Ils sont vendus en ligne au tarif de 15 euros.Comme en France, les cinémas allemands sont fermés pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Alors la municipalité a imaginé une solution pour distraire ses administrés. Un écran led de 100 mètres carrés a été installé sur le parking du parc des expositions."L'objectif c'est d'apporter de la culture aux gens en cette période, et aussi de la joie. Mais ça ne sauvera pas l'activité des cinémas fermés jusqu'à nouvel ordre", explique Jan-Marc Maier, directeur des cinémas multiplexes d'Offenbourg, Lahr et Rastatt.Ce samedi, Le roi Lion ouvre le bal de la programmation. Pour le plus grand plaisir des familles : "On voulait sortir de la maison et voir autre chose. On a l'impression d'être en société" sourit cette spectatrice. Pendant neuf jours, jusqu'au dimanche 19 avril, douze films seront projetés : comme par exemple Joker, Bohemian Rhapsody, Frozen 2, Le Mans 66 ou encore Parasite.Les mesures de confinement s'appliquent. La vente de snack a été interdite. Pas plus de deux adultes par voiture. Même en décapotable, interdiction d'ouvrir les vitres. Pour le son, c'est par l'auto-radio que ça passe. Les spectateurs allemands sont chanceux, la météo devrait être de la partie jusqu'à la fin de la programmation.