Feu d’artifice du 14 juillet : le spectacle annulé à Strasbourg, d'autres villes le maintiennent pour l’instant en Alsace

La "recommandation" de la préfète du Bas-Rhin aura des conséquences sur les festivités de la fête nationale : les maires sont incités à annuler les spectacles pyrotechniques, en raison du risque de feux de forêt. Dans le Haut-Rhin, un arrêté interdit les feux d'artifice jusqu'au 10 juillet. La situation pourrait évoluer.

Le courrier est arrivé dans les boîtes mail des maires du Bas-Rhin le mardi 4 juillet au soir. Une lettre signée par la préfète et qui recommande d'annuler les spectacles pyrotechniques pour prévenir les feux de forêt dans un contexte de sécheresse. Pas une injonction, mais une incitation appuyée.

"J'aurais préféré une interdiction pure et dure par arrêté préfectoral", commente le maire de Saales Romain Mangenet. "Avec ce courrier, nous avons évidemment pris la décision de tout annuler. Mais c'est un faux choix. Je comprends parfaitement que la situation est tendue, et la raison doit l'emporter. Sauf que l'État se désengage et porte la responsabilité d'un éventuel accident sur les maires, une fois de plus !"

Il faut dire que le courrier se termine par une phrase qui a quelque peu crispé l'élu : "Le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin ne sera plus en mesure de positionner des moyens de lutte contre l'incendie à proximité des feux d'artifice qui seraient maintenus".

Garder le sens de la fête

Quelle décision prendre dans de telles conditions ? Le maire de Wische, de son côté, estime qu'il n'y a pas de quoi changer la donne. "Oui, j'ai lu courrier, mais comme notre feu sera tiré à plus de 200 mètres de la forêt, on est dans les règles. Et puis, on prend toutes les précautions", assure Alain Ferry. "J'ai mon corps de sapeurs-pompiers, il a toujours su faire face, c'est lui qui tire le feu d'artifice. Nous allons encore en discuter, mais je crois que c'est important de garder le sens de la fête pour une vie sociale harmonieuse, surtout en ce moment."

Face à une préfète qui signe manuellement son courrier par un "je sais pouvoir compter sur vous", les maires se retrouvent face à une décision lourde à assumer. Le calendrier des festivités devrait évoluer dans les prochains jours en fonction des choix des différentes communes.

À Saales, le maire espère maintenir malgré tout le bal populaire et envisage de reporter le feu d'artifice à un moment plus approprié dans l'année. Scénario similaire à Obernai où le tir est reporté. En revanche, toutes les manifestations organisées par les sapeurs-pompiers sont maintenues, y compris la retraite aux flambeaux.

La Ville de Strasbourg a annoncé dans la soirée du 5 juillet, "prendre acte de la recommandation préfectorale" et a décidé d'annuler le feu d'artifice prévu place de l'Etoile. "La Fête nationale, moment de cohésion et d'unité nationale, sera célébrée à Strasbourg", précise la municipalité, sans donner pour le moment plus de détails quant aux événements organisés.

Décisions en attente dans le Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, l'arrêté interdisant les feux d'artifice est applicable jusqu'au 10 juillet 2023. Les services de l'État indiquent examiner, en lien avec les acteurs de la prévention des feux de forêt, la possibilité d'en publier une version moins restrictive. Cela permettrait aux manifestations prévues les 8 et 9 juillet de se tenir dans certaines conditions.

Pour mémoire, l'an passé, le feu d'artifice de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin avait provoqué une dizaine de départs d'incendies dans les vignes en raison de la sécheresse.