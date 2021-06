Ardennes : un train de marchandises transportant des produits chimiques déraille après une collision avec un poids lourd

Ce mercredi 16 juin 2021 vers 3h, une collision s'est produite au passage à niveau sur la D27 entre Rumigny et Liart. Cet accident implique un train de marchandises et un poids lourd transportant un bateau en convoi exceptionnel et qui était resté bloqué sur la voie ferrée. A ce stade, d'après la préfecture des Ardennes, un blessé léger est à déplorer : il s’agit du conducteur du train.

L'accident s'est produit vers 3h dans la nuit du 16 juin. • © SDIS08

Le convoi exceptionnel est resté bloqué sur le passage à niveau. • © SDIS08



"L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu qui s'était déclaré sur la seule remorque du poids lourd. 7 wagons ont déraillé et 3 cuves subissent une fuite d'acide phosphorique", précisent les services de l'Etat. Une équipe de 44 sapeurs-pompiers est sur place afin d’obturer les fuites et de limiter les écoulements. L’équipe « risques chimiques » du SDIS des Ardennes est mobilisée. Une enquête a été confiée à à la brigade de gendarmerie de Revin pour établir les causes précises de l'accident. La RD est coupée ainsi que le trafic sur la voie ferrée jusqu’à nouvel ordre. Le préfet et le maire sont sur place et le Centre Opérationnel Départemental (COD) est activé en préfecture. Les populations environnantes sont invitées à éviter le secteur, un périmètre de sécurité a été établi.

La scène est impressionnante, sous la violence du choc, la remorque du convoi exceptionnel a été coupée en deux dans le sens de la longueur et le bateau qu'elle transportait a complètement fondu.

Un nouveau Saint-Pierre-sur-Vence ?

Un accident qui renvoie forcement au fait divers du 16 octobre 2019, à Saint-Pierre-sur-Vence. où un convoi routier exceptionnel s'était trouvé bloqué sur un passage à niveau à hauteur de la commune, sur la route départementale 28A, avant d'être percuté par un TER en provenance de Sedan qui se rendait à la gare de Champagne-Ardenne TGV, située en périphérie de Reims.

En milieu d'après-midi, le train déraille sans se coucher et la cabine du camion percuté prend feu. Sous la violence du choc, des caténaires et des lignes ont été arrachées, ainsi que l'avant de la locomotive. Au total, l'accident fait 11 blessés, dont le conducteur du TER et deux femmes enceintes, sur les 70 passagers présents à bord. Le chauffeur du camion est épargné. Il ne se trouvait pas dans son véhicule lors de la collision, précisait-on le jour des faits.

Un dramatique accident qui fait toujours l'objet d'un procès. Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis pour les deux chauffeurs du convoi routier (celui du convoi et celui de la voiture ouvreuse), ludi 31 mai. Le tribunal correctionnel de Charleville-Mézière rendra sa décision le 30 juillet 2021.