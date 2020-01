Ardennes : ils frappent un jeune homme et le filment, des interpellations en cours

Signalement Pharos

La vidéo est à l’image des faits, odieuse et insupportable. Pendant 45 secondes, on y voit un jeune adolescent en survêtement et blouson se faire harceler puis frapper au visage par des jeunes vêtus de sweats à capuches. Cette vidéo est tournée de nuit, dans une ruelle. Trois jeunes sont autour de la victime des coups. Ils la frappent d'abord à l'abdomen, puis au visage avant de le poursuivre en courant. C'est alors qu'ils le frappent à nouveau. En proférant des insultes. On distingue six personnes au total. Selon nos informations, les faits se sont bien déroulés en fin d’après-midi ce jeudi 2 janvier 2020 à Charleville-Mézières.Une plainte a été déposée au commissariat de police de Charleville entre 21h et 21h 30 juste après les faits et des interpellations sont en cours, confirme le procureur de Charleville. Des vérifications sont menées, alors que cette vidéo continue de susciter l’indignation sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'agression toujours disponible en matinée de ce vendredi 3 janvier, était en tête des recherches sur Twitter jeudi 2 janvier vers 23h30. Elle a déjà été visionnée plus de 980.000 fois. Certains internautes choqués diffusent également les adresses, identités et numéros de téléphone des auteurs présumés de cette agression.La police nationale appelle sur Twitter, à ne pas diffuser ou relayer cette vidéo. "Vous êtes nombreux à nous signaler cette vidéo de violences sur une personne handicapée. Une enquête est en cours. Merci à tous de ne pas relayer cette vidéo". Un signalement auprès de la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements ( PHAROS ) a été effectué. Cette plateforme est intégrée à l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication. Ce service appartient à la Direction Centrale de la Police Judiciaire, composante de la Police nationale.Selon des sources policières, la scène a eu lieu vers 18h rue Rossat en plein centre de Charleville-Mézières jeudi 2 janvier, près de la place Churchill. Cette ruelle étroite est située non loin de la gare. Trois personnes ont été identifiées et une a été interpellée. Les deux autres doivent être interpellés ce vendredi 3 janvier, dont une qui a frappé et une qui a filmé. Une personne est en garde à vue, les deux autres le seront ce matin.La personne la plus connue des services de police est la victime. Connue pour violences et pour être extrêmement violent. Il s'est illustré notamment dans le cadre des manifestations des gilets jaunes en direction de la police. Légèrement déficient intellectuel, il est reconnu comme personne vulnérable et placé sous tutelle. Apparemment il s'agirait d'un rappeur local connu sur les réseaux sociaux à Charleville. Le différent aurait éclaté suite à une discusion sur ce sujet.Parmi les réactions locales, celle de Patrick Fostier, proche du maire de Charleville et élu à la métropole ardennaise : "Ces petits salopards sans courage qui se mettent à plusieurs sur une personne fragile méritent une bonne fessée. Si j’en crois twitter ils sont en GAV (garde à vue). Que la justice passe. Sévèrement". Le footballeur ardennais, impliqué dans la lutte contre le harcèlement, Yoann Lemaire, a également dénoncé cette agression : "Cette vidéo me glace le sang, à Charleville-Mézières: un gamin qui se fait agressé minablement par des lâches! J’espère de tout cœur qu’ils seront retrouvés! Il faut se sentir en sécurité partout, il faut être intransigeant face aux violents et à ce genre de parasites !"Le fait de filmer une personne en train de se faire agresser et de diffuser ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux est un phénomène qui tend à se multiplier en France. Il a été baptisé " happy slaping ". La justice sanctionne ce comportement outre le fait de l'agression en elle-eme. "Les personnes qui ont filmé se retrouvent complices. Elles risquent une amende de 750 euros, une peine qui peut atteindre 45.000 euros et trois ans d’emprisonnement en cas de blessures graves", évoquaient nos confrères de France 3 Nord, lors d'un cas similaire à Fourmies. Un article du Code pénal qualifie d'acte de complicité "le fait d'enregistrer sciemment (...) des images relatives à la commission de telles infractions.