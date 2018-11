VIDEO. Effondrement d'un immeuble à Charleville-Mézières

17 personnes relogées

VIDEO de l'effondrement de cet immeuble juste devant notre caméra

Selon les premières informations en notre possession, une personne âgée a été évacuée moins d'une demi-heure avant l'effondrement de cet immeuble. A l'heure actuelle, aucune victime n'est à déplorer. Malheureusement 2 ou 3 animaux de compagnie n'ont pu être sauvés (2 chats, 1 chien).En toute fin de journée, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour l'effondrement d'une partie de cet immeuble de centre-ville. D'après les habitants de l'immeuble, un trou s'était formé au milieu de l'escalier. Puis vers 18h30, l'effondrement total de l'immeuble s'est produit sous l'objectif de notre caméra et de notre équipe dépêchée sur place.La rue Bourbon et les rues adjacentes (rue de République, rue Thiers, rue de l'Arquebuse) sont interdites d'accès au public. En attendant que les services d'inspection des bâtiments interviennent, 17 personnes ont été prises en charge par les services de la ville afin de leur apporter réconfort et nourriture. Elles devront être relogées.Pour le moment, on ne connaît pas les causes exactes de cet effondrement. Ce que l'on sait, c'est que des travaux étaient en cours dans un immeuble voisin. L'hypothèse avancée indique que ces travaux auraient pu déstabiliser le bâtiment.Une unité de sauvetage de déblaiement des Sapeurs-pompiers est sur place. Le secteur est sécurisé et bouclé pour une grande partie de la soirée et même de la nuit.