Bas-Rhin : Hunspach est le nouveau village préféré des Français, le troisième en Alsace

Des maisons à colombages aux murs blancs immaculés

Le blanc immaculé des maisons à colombage remonte à la construction de ces dernières. Au 18e siècle, cela coûtait moins cher de laisser le blanc de la chaux. • © Vincent Roy / France Télévisions



Un coup de projecteur pour Hunspach et l'Alsace

La construction de ces maisons blanches si typiques de la commune, remonterait au 18e siècle. Elles ont gardé la couleur naturelle de la chaux. • © Vincent Roy / France Télévisions

Sur la page Facebook (officielle) de la commune, on affiche la couleur. Tout le village est impatient de découvrir les résultats du concours ce mercredi 1er juillet

Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes)

Chablis (Bourgogne-Franche-Comté)

Pont-Aven (Bretagne)

Trôo (Centre-Val de Loire)

Cargèse (Corse)

Pierrefonds (Hauts-de-France)

Montfort-l’Amaury (Ile-de-France)

Giverny (Normandie)

Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie)

Les Anses d’Arlet (Martinique / Outre-Mer)

Ménerbes (PACA)

Aubeterre sur Dronne (Nouvelle Aquitaine)

Batz sur Mer (Pays de la Loire)

Après Eguisheim en 2013 et Kaysersberg en 2017 (Haut-Rhin,) Hunspach , est devenu le village préféré des Français. Pour la troisième fois depuis le début de l'émission présentée par Stéphane Bern, un village alsacien décroche ainsi le titre, et pour la première fois, le vainqueur se situe dans le Bas-Rhin, au nord du département, comme le montre la carte ci-dessous.Depuis des mois, le village de 652 habitants s'est mobilisé pour présenter les plus beaux atouts de la commune via une page Facebook et un compte Instagram créés pour la promotion du village. Sylvie Heiby, adjointe au maire trépignait d'impatience à quelques jours de la divulgation des résultats prévue le mercredi 1juillet à 21h05 sur France 3. "Nous sommes tous impatients. Tout le monde attend les résultats. On veut savoir si notre village a séduit le public".La commune d'Alsace du Nord est réputée pour ses maisons à colombages aux murs blancs immaculés, d'une rigueur et d'une sobriété toute protestante, ses toits à pan coupés et bien sûr ses géraniums aux fenêtres."Le blanc des murs qui fait le charme du village remonte à la construction des maisons au 18, 19siècle. Le seigneur de l'époque avait opté pour le blanc, couleur naturelle de la chaux qui servait à la fabrication des murs, car cela coutait moins cher que de colorer les bâtisses", détaille Béatrice Kehrli, guide bénévole dans le village. Un charme resté intact durant des siècles et qui aujourd'hui font la renommée du village.Et pourtant, Hunspach, déjà classé parmi les plus beaux villages de France , reste cependant à l'écart des grands flux touristiques de la région. Avec l'émission Village préféré des Français, et son exposition médiatique, la commune espère bien sortir de cet anonymat relatif. Et surtout faire revenir les touristes qui boudent encore l'Alsace après l'épidémie de Covid-19. "Nous avons tout mis en place pour accueillir les touristes dans les meilleurs conditions. L'Alsace a été durement touchée par le Covid, son image aussi, alors voir des touristes revenir, nous rend très heureux", explique Sylvie Heiby.Des touristes qui arpentent les rues, nous en avons trouvés. Comme ce couple venu de Chaumont en Haute-Marne. Un couple séduit par les maisons blanches typiques de la commune "c'est superbe. Hunspach a clairement toutes ses chances pour remporter le titre de Village préféré des Français 2020".Si les qualités architecturales d'Hunspach ne font pas de doute, la commune bas-rhinoise pourrait cependant être victime des trophées déjà nombreux raflés par d'autres communes alsaciennes, avec Eguisheim, couronnée en 2013 et Kayersberg sacrée en 2017. Mittelbergheim est arrivée deuxième en 2018.Les votes étaient ouverts jusqu'au 19 mars 2020, date de l'élection du "Village préféré des Français". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur village préféré parmi les 14 en lice. Jusqu'à présent, les régions de France qui ont le plus remporté ce titre très convoité sont la Bretagne (avec Ploumanac'h et Rochefort-en-Terre respectivement victorieux en 2015 et 2016), l'Occitanie (avec Cirq-Lapopie en 2012 et Cordes-sur-Ciel en 2014) etEn revanche, le Centre et l'Île-de-France font partie des régions pour lesquelles les téléspectateurs votent le moins chaque année.Stéphane Bern a annoné ce 1juillet 2020 à 23h15 le palmarès de la 9ème édition du village préféré des Français.