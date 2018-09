“Les étudiantes étaient mal à l’aise en présence de Jean-Marc Reiser”, témoigne le doyen de la faculté de Strasbourg

C’est un nouveau témoignage qui renforce, encore un peu plus, l’image d’une. Plus de 10 jours après la disparition de Sophie Le Tan à Schiltigheim, le principal suspect de l’affaire, Jean-Marc Reiser, est décrit comme "malsain" par le doyen de la faculté des sciences historiques de Strasbourg, Jean-Yves Marc."Les étudiantes me disaient souvent qu’. Certaines demandaient à des garçons d’être présents à leurs côtés pour se rassurer lorsqu’elles se savaient seules avec lui. Elles trouvaient cet" révèle Jean-Yves Marc. "Plusieurs d’entre elles ont été invitées à venir chez lui, ou à aller se baigner dans des rivières, choses qu’elles ont refusé".Étudiant en archéologie byzantine, Jean-Marc Reiser, 58 ans, ne passait pas inaperçu dans les couloirs de la faculté. D’abord parce qu’il était "particulièrement assidu, fréquentant la bibliothèque matin, midi et soir, mais aussi parce qu’il était grand, massif, impressionnant physiquement. Il suscitait la méfiance. Il avait aussi un" se souvient encore le doyen.Un malaise également éprouvé au sein du corps professoral. "Des étudiants d’un certain âge, nous en avons déjà eu plusieurs, mais c’est la première fois que des collègues me disaient qu’ils ne voulaient plus travailler avec l’un d’eux.". Et de conclure : "Malgré tout cela, nous ne pouvions pas nous douter qu’un jour il serait suspecté d’un tel acte. Ça fait froid dans le dos."Suite à la disparition de Sophie Le Tan le 7 septembre 2018, Jean-Marc Reiser a été. L'étudiante strasbourgeoise de 20 ans reste pour l'heure introuvable, malgré les nombreuses battues citoyennes organisées ce week-end.