Obsèques de Lina : plusieurs centaines de personnes rassemblées pour un dernier hommage, "un sourire qui nous illumine"

Les obsèques de la jeune Lina ont été célébrées ce vendredi 25 octobre dans son village de Plaine (Bas-Rhin), en présence d'une foule de plusieurs centaines d'anonymes venus assister à la cérémonie funéraire. Un hommage très fort en émotion, marqué par le témoignage bouleversant des proches de Lina.

14 heures au cœur du petit village de Plaine (Bas-Rhin). Les cloches résonnent dans la vallée de La Bruche. Alors que la cérémonie funéraire démarre, la foule est massée aux abords de la petite église catholique de Saint-Arnould. Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Lina, cette jeune adolescente de 15 ans disparue le 23 septembre 2023 dans son village, et dont le corps a été retrouvé le 16 octobre 2024, après de 13 mois de recherches, à plus de 400 kilomètres de là, dans la Nièvre (voir notre article).

Dans la foule, beaucoup d’anonymes, notamment des habitants du village de 1 000 âmes, qui ont pu suivre la cérémonie grâce à des haut-parleurs installés spécialement pour l’occasion. La petite église, d’une capacité de 300 places, était en effet trop petite pour accueillir tout le monde. Et si la cérémonie religieuse était "ouverte à tous" d’après les indications des avocats de la famille de Lina, ceux-ci avaient toutefois demandé que le public reste à l’extérieur pour que "soient respectées la solennité de ce moment et la douleur de la famille".

Ainsi la presse, venue nombreuse en raison de l’émoi suscité par l’affaire, n’était pas autorisée à entrer dans l’église. Une vingtaine de gendarmes et autant de villageois bénévoles ont été chargés de limiter la circulation et le stationnement aux abords de l’église, et de veiller à ce que les journalistes ne puissent pas approcher de la famille de Lina "pour éviter tout voyeurisme" à la demande des avocats de la mère et du père de la jeune fille.

Les journalistes ont été priés de rester à distance de l'église, "pour éviter tout voyeurisme". • © Sylvie Malal / France Télévisions

La cérémonie a duré un peu plus d’une heure. Après un temps de prière, le prêtre Jean-Claude Klotz a tenté de trouver les mots pour réconforter les parents et les amis de Lina. "Toute la communauté de la vallée s’associe à votre douleur", a-t-il affirmé, rappelant le vaste élan de mobilisation de volontaires dès les premières heures suivant la disparition de Lina pour tenter de la retrouver. Le prêtre a également voulu témoigner des marques d’affection et de soutien spontanées des villageois de Plaine, évoquant par exemple "cet homme qui, avant le lever du soleil ce matin, a tenu à déposer à l’église un message de soutien aux parents de Lina avant de se rendre au travail".

Pendant la cérémonie, tous ont évoqué une Lina rayonnante et lumineuse. • © SEBASTIEN BOZON / AFP

Ce sont ensuite les amis de Lina qui ont pris la parole pour lui rendre hommage. "Tu as su me prouver que l’amour existe", témoigne Tao, son petit ami qu’elle allait justement le rejoindre au moment de sa disparition. Les meilleures amies de la jeune fille, sanglots dans la voix, racontent leurs souvenirs avec Lina, sa passion pour l’équitation et son poney "Pepette". "Je garde l’image d’une princesse en armure au sourire malicieux qui récolte des patates", "un sourire qui nous illumine et nous élève", racontent-elles en remémorant le souvenir d'une jeune fille "téméraire, fière et forte". "Merci d’avoir fait partie de ma vie", adressent-elles à Lina. "Crois-moi, tu auras la tombe la plus bling-bling du cimetière", tentent-elles de sourire.

Je garde l’image d’une princesse en armure au sourie malicieux qui récolte des patates Une amie de Lina

Après des chants choisis par la famille et interprétés par la chorale paroissiale, le silence sur la place de l'église se fait lourd quand vient le moment de la prise de parole de Fanny Groll, la maman de Lina. Sa voix est étouffée par les pleurs, les mots sont bouleversants : "aujourd’hui, c’est dans le déchirement le plus absolu que je dois te laisser filer", "je t’aime tant, tu me manques tant, tu me manques tellement. Puisses-tu être le soleil qui a toujours éclairé ma vie".

Vas voir le monde de ton oeil bienveillant, va porter de la lumière à ceux qui en ont besoin. Fanny Groll, la maman de Lina

À l’issue de la cérémonie, c'est sur la mélodie de la chanson de Louane "Si t'étais là" - chanson qu'affectionnait Lina - que la famille a quitté l'église, chacun tenant une rose blanche en mains. En guise de dernier témoignage de tendresse envers la jeune fille, ses proches ont procédé à un lâcher de dizaines de lanternes blanches "pour que Lina puisse les voir du ciel".

A l'issue de la cérémonie, des lampions ont été lâchés "vers les étoiles" pour rejoindre Lina, "la bonne étoile de sa famille et de ses amis". • © Sylvie Malal / France Télévisions

C'est ensuite dans la plus stricte intimité familiale que devait se dérouler l'inhumation du corps de la jeune fille, dans un cimetière situé dans les environs de Strasbourg.

L'enquête se poursuit

En marge de ce dernier au revoir, les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances de l’enlèvement et de la mort de Lina. Une enquête rendue complexe en raison du suicide en juillet 2024 du principal suspect, Samuel Gonin (voir notre article). Son décès devrait entraîner l’extinction de l’action publique. Il n’y aura donc pas de procès dans l’affaire Lina.

A la veille des obsèques, des informations concernant les causes possibles de la mort de Lina ont été diffusées par certains médias. Le procureur de la République par intérim de Strasbourg fait savoir qu'elles sont infondées : "Les expertises médico-légales se poursuivent de manière active et toute conclusion sur les causes de la mort est prématurée à ce stade". Le Parquet prévoit une communication officielle dès que les experts auront rendu leurs analyses et que la famille de Lina aura été préalablement avisée.