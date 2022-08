Sécheresse: la préfecture du Bas-Rhin interdit l'accès à certaines forêts pour prévenir les départs de feu

Face à la sécheresse et au manque de précipitations, la préfète du Bas-Rhin a décidé à compter de ce samedi 13 août d’interdire l’accès à certains massifs forestiers du département, pour prévenir les départs de feu. Une mesure qui s’ajoute à celles déjà prises et qui restera en vigueur jusqu’au mardi 16 août.

"En raison des vagues de chaleur successives et de l'absence de précipitations, le risque d'incendie de forêts est très élevé dans le département", indique ce vendredi 12 août la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. En conséquence, l'accès à certains massifs forestiers du département sera interdit à compter de ce samedi 13 août à minuit. Une mesure qui restera active jusqu'au mardi 16 août à 12h.

Trois zones principales sont concernées par cet arrêté: la forêt de Haguenau, la plus vaste d'Alsace avec 21.000 hectares et ses alentours, une grande partie des communes du sud-ouest du département d'Orschwiller à Sommerau, et la plupart des municipalités comprises dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. La liste complète des villes et villages concernés est à retrouver ci-dessous, dans le communiqué de la préfecture, en cliquant sur ce lien.

Cette interdiction ne s'appliquera pas aux résidents dont le domicile est situé à l'intérieur des massifs, aux usagers des établissements recevant du public (lieux de culte, campings, hôtels, gîtes), aux services des réseaux pour assurer la continuité des services ni aux agents des administrations et des collectivités locales et territoriales.