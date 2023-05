Agressions sexuelles sur des enfants : un ancien animateur périscolaire condamné à 7 ans de prison

Ce mercredi 3 mai 2023, Franck Spengler, 45 ans, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur 16 enfants lorsqu'il était animateur au centre périscolaire "La souris verte" de Lampertheim (Bas-Rhin). Il a été condamné à 7 années de prison.

Franck Spengler, ancien animateur au centre périscolaire "La souris verte" de Lampertheim, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur 16 enfants par le tribunal correctionnel de Strasbourg. La justice l'a condamné ce mercredi 3 mai 2023 à une peine de 7 années de prison (incluant les 16 mois déjà passés derrières les barreaux), assortie d'une période de sûreté de 3 ans et demi. Lunettes sur le nez et impassible, l'homme vêtu d'un imperméable beige et d'un pull blanc a écouté la présidente les mains dans le dos.

Ce père de famille comparaissait à huis-clos pour des faits d'attouchements sur 17 enfants, 16 filles et un garçon. Des faits qui se sont déroulés dans la structure entre 2004 et 2021. L'homme a été relaxé sur un cas.

Il est désormais inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il a par ailleurs interdiction d’entrer sur le territoire de la commune de Lampertheim, d’entrer en contact avec 9 enfants et dans certains cas de leurs parents. Il ne pourra plus exercer une activité professionnelle qui implique un contact habituel avec des mineurs et est privé de son droit d’éligibilité pendant 5 ans.

Également condamné au civil, Franck Spengler devra verser plusieurs dizaines de milliers d’euros au titre de préjudices moraux et sexuels.

La première journée du procès était consacrée aux témoignages des victimes et de leurs parents. Après les plaidoiries des parties civiles, entre le mardi après-midi et le mercredi matin, la procureure avait requis sept années de prison assorties d'une période de sûreté aux deux tiers.