DIRECT VIDEO - Suivez la cérémonie d'hommage à Tomi Ungerer en la cathédrale de Strasbourg

Salut Tomi! Ce vendredi 15 février, l'Alsace et Strasbourg, sa ville natale, rendent un décédé le 9 février 2019, à Cork en Irlande à l'âge de 87 ans. Une première cérémonie, plus intime, a eu lieu mardi 12 février en irlande , pays d'où est originaire sa femme. Conformément aux volontés de Tomi Ungerer, ses cendres doivent être réparties entre l’Irlande et Strasbourg. Ouverte au public, la cérémonie strasbourgeoise, commencera à 10 heures en la cathédrale de Strasbourg qui peut accueillir jusque 1.800 personnes.Elle doit commencer par un chant yiddish Mein Ruheplatz qu'appréciait beaucoup Tomi Ungerer, il sera interprété par Astrid Ruff accompagnée d'Erwin Siffer. Conformément aux, Roger Siffer interprétera quant à lui trois chansons: Ich hatt’einen Kameraden , O Strassburg et Die Gedanken sind frei.La cérémonie d'hommage sera présidée par monseigneur Ravel, archevêque du diocèse de Strasbourg et l'homélie sera prononcée par Michel Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale. Des textes seront lus par le pasteur Christian Krieger, ami de la famille et un hommage sera prononcé en fin de cérémonie par le maire de Strasbourg, Roland Ries. Des lectures, prières et chants sont également prévues,Cette émission spéciale de France 3 Alsace est présentée par Christian Hahn, producteur, animateur et réalisateur, en 2001, d'un documentaire sur Tomi Ungerer . Vous pouvez la suivresur notre antenne, en Facebook live et sur cette page, via notre compte Youtube.