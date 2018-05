La Miss ronde Univers 2018 est alsacienne : bravo à Audrey Kessouri

Cela fait plusieurs mois - huit exactement - qu' Audrey Kessouri prépare ce concours. Et c'est gagné! Elue Miss ronde France comité Alsace en 2016, cette employée de l'Eurométropole de 36 ans peut désormais s'enorgueillir d'avoir décroché le titre de Miss ronde Universnet 2018 et d'être "la plus belle femme ronde du monde entier", selon le site québécois , organisateur du concours.Une victoire qui est loin de constituer une fin en soi tant la jeune femme regorge de projets et d'envies. Ouvrir un blog, "pas exclusivement sur la mode, mais pour mettre à l'honneur des initiatives de femmes", faire une expo photo, "actuellement, on est en plein shooting". Un projet pour montrer la diversité des corps féminins. "Pas forcément que des rondes."Pour celles et ceux qui voudraient rencontrer Audrey Kessouri, "pour papoter de tout et de rien, de mon parcours et ce qui m'a mené à Miss ronde Univers et aux concours en général", elle sera le samedi 26 mai de 15h à 17h30 à la boutique Pool Party, au centre commercial Rivétoile.