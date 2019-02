Rythmes scolaires: la Ville de Strasbourg fait marche arrière et opte pour la semaine de 4 jours

C'était une décision attendue par beaucoup d'enseignants et de nombreux parents d'élèves. Roland Ries, le maire de la ville a annoncé ce lundi que, dès la rentrée 2019, l'immense majorité des écoles primaires et maternelles publiques de la ville (101 sur 112) ,, à l'exception dequi ont choisi de rester à quatre jours et demi. Une marche arrière pour la municipalité qui avait annoncé en décembre 2018 le maintien de la semaine des quatre jours et demi à la suite d'une consultation controversée.Fini le mercredi matin travaillé. De quoi satisfaire les enseignants très majoritairement favorables à cette semaine de quatre jours. Le 15 janvier 2019, près de 300 personnes - personnel enseignant et municipal travaillant dans les écoles de Strasbourg - avait manifesté contre la décision de la municipalité de rester à la semaine de quatre jours et demi, dénonçant "des résultats biaisés" de la consultation Avant les vacances de la Toussaint 2018, un questionnaire avait été envoyé aux familles et aux enseignants. Le dépouillement avait été très serré, sur les 8.600 réponses, 53% des parents s'étaient prononcé pour le maintien de cinq demi-journées (47% le mercredi matin et 6% le samedi matin), mais 65% des enseignants s'étaient dits favorables à la semaine de quatre jours, ce qui donnait une moyenne de 47% pour un retour à quatre jours et 48% pour un maintien de cinq jours.Plus d'infos à venir