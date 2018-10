Strasbourg : brûlées au 3e degré lors d'une prise de sang, plusieurs personnes portent plainte ce lundi

Une simple prise de sang effectuée vendredi et samedi dans un laboratoire de la capitale européenne a provoqué une brûlure au bras, au troisième degré chez huit personnes sur onze. Après être revenues au laboratoire, certaines d'entre elles ont été prises en charge au NHC (Nouvel hôpital civil) de Strasbourg. Une partie des victimes avait déjà porté plainte pour blessures involontaires au cours du week-end, d'autres le font ce lundi auprès des services de police strasbourgeois.Le produit responsable des brûlures serait un désinfectant qui aurait été mélangé à de la soude."C'était une brûlure de type produit chimique, une tache rouge, noirâtre selon les patients" explique la biologiste. ". Je n'ai jamais vu ça, ça fait trente ans que je travaille,

Dès les premiers dépôts de plainte déposés, une procédure judiciaire a été déclenchée. Une unité de recherche judiciaire de la sûreté départementale, s'est rendue sur place ce week-end. Objectif: faire les constatations dans le laboratoire incriminé. Il s'agit dans ce cas d'une équipe de policiers spécialisés dans "l'atteinte aux personnes et aux biens". (La sûreté départementale se compose en tout d'une centaines de personnes, dont une trentaine appartient à l'unité de recherche judiciaire). L'analyse du produit à l'origine des brûlures est en cours. Elle devra déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'une malveillance.



Toute personne qui veut déposer plainte auprès de la direction départementale de la sécurité publique peut se présenter dans n'importe quel bureau de poste ou gendarmerie. Dans le cadre du guichet unique, le dépôt de plainte sera transmis au service compétent de la direction départementale concernée. (Ce qui signifie que le dépôt de plainte peut se faire ailleurs que dans la ville où le préjudice a été subi).

