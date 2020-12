Strasbourg : le site internet de la Cour européenne des droits de l’homme victime d’une cyberattaque de grande ampleur

Dans un communiqué daté du mercredi 23 décembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) annonce que son site internet a fait l’objet d’une cyberattaque de grande ampleur qui l’a rendu temporairement inaccessible. La Cour dit déplorer vivement cet incident grave qui serait en lien avec l'arrêté qu'elle a prononcé le 22 décembre en faveur du leader pro-kurde Selahattin Demritas contre l'Etat turc. Les services compétents, précise la CEDH, mettent actuellement tout en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

