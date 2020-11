Coronavirus : le Grand Est accueille en réanimation à Nancy et Strasbourg dix patients de la région Auvergne Rhône-Alpes

Le CHRU de Nancy et les hôpitaux de Strasbourg accueillent respectivement six et quatre patients en provenance de la région Auvergne Rhône-Alpes, ce jeudi 05 novembre. Une opération destinée à soulager les soignants et les infrastructures très sollicités en AURA.

Solidarité nationale

6 patients au CHRU de Nancy

4 patients à Strasbourg

Comme au printemps, la solidarité entre soignants et infrastructures hospitalières est de nouveau à l'ordre du jour cet automne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus-covid19. Et c'est le Grand Est qui cette fois est sollicité pour accueillir des malades en réanimation.Ce jeudi 05 novembre 2020, à la demande du ministère de la Santé et des solidarités, l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est accompagne la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) en accueillant 10 patients en provenance d'établissements de cette région. Les établissements de santé d'AURA sont actuellement en difficulté face à l'afflux de malades et comptent sur la solidarité nationale, "primordiale pour apporter le soutien nécessaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19".Le Grand Est a réparti ces dix malades en réanimation sur la Lorraine et l'Alsace :Dans un communiqué, l'ARS Grand Est précise que notre région, "malgré une situation préoccupante, fait preuve de solidarité nationale, comme l’avaient fait les autres régions et partenaires Européens lors de la première vague en accueillant 330 patients en provenance de nos établissements de santé. (...) L'ARS Grand Est anticipe l’impact de l’épidémie sur le système de santé et les établissements s’inscrivent d’ores-et-déjà dans une organisation territoriale coordonnée qui doit leur permettre de faire face aux conséquences de la seconde vague en maintenant les filières prioritaires."