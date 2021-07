DIRECT. En Lorraine, vigilance orange aux crues, inondations : suivez l'évolution de la situation

La Lorraine connait un important épisode pluvieux depuis mercredi 14 juillet. L'alerte orange pluie et inondation est levée dans les quatre départements, remplacée par une vigilance orange aux crues en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle. Les pluies vont continuer jusqu'à vendredi 16 juillet.

La Lorraine a été touchée par des inondations et des débordements de cours d'eau, comme ici à Bar-le-Duc (Meuse), à la suite d'un épisode pluvieux important, mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021. • © Eric Bertrand. France Télévisions.

La Lorraine a connu un important épisode pluvieux dans la nuit de mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021, qui va se poursuivre avec moins d'intensité jusqu'à vendredi. Plusieurs cours d'eau ont atteint un niveau important et ont débordé, entrainant plusieurs inondations. Aucune victime n'est à déplorer. L'alerte orange aux crues est maintenue en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse et en Moselle. Plusieurs routes sont coupées.

Suivez la situation de ce 15 juillet 2021

EN BREF

Une partie de la Lorraine a les pieds dans l'eau, la situation est particulièrement difficile dans le Pays Haut et autour de Bar-le-Duc.

200 interventions de pompiers en Meurthe-et-Moselle depuis mercredi 14 juillet.

La circulation des trains est coupée entre Thionville et Luxembourg jusqu'à dimanche 18 juillet inclus.

Les Vosges ne sont plus placées en vigilance orange.

15h00 - A Bar-le-Duc, le camping a été évacué, ainsi que l'aire de grand passage. Selon la mairie, l'eau commence doucement à baisser au niveau du rond-point de la médiathèque et de la rue des Polkas. Plusieurs caves ont été inondées mais aucun riverain n'a eu besoin d'être évacué. La circulation est quasi-normale.

14h15 - La SNCF vient d'annoncer que la circulation des trains est interrompue entre Thionville (Moselle) et le Luxembourg jusqu'à dimanche 18 juillet 2021 inclus, en raison des inondations. Il n'y aura pas de moyen de transport de remplacement. Les perturbations pourraient toucher le trajet Metz-Thionville.

13h20 - L'ensemble des départements du Grand Est est placé en vigilance orange aux crues, exeptés l'Aube, la Haute-Marne et les Vosges, en vigilance jaune. La Haute-Marne est concernée par une vigilance orange pluie et inondation.

13h00 - La préfecture de Moselle annonce une montée des eaux sur le cours d’eau de l’Orne. "Une période de fortes précipitations, atypique à cette période de l'année, concerne les bassins de la Meuse et de la Moselle jusqu'à ce jeudi 15 juillet inclus, explique un communiqué. Jeudi et vendredi, les faibles précipitations attendues n'entraîneront pas de nouvelles hausses des niveaux." A Etain (Meuse), le pic de crue de l'Orne est attendu dans l'après-midi.

12h00 - Point de situation dans la Meuse. Les fortes pluies enregistrées sur le département vont s’intensifier, le retour à la normale est prévu demain vendredi 16 juillet dans la soirée. Les pompiers sont intervenus à 40 reprises autour de Bar-le-Duc. Des crues sont en cours sur la Saulx, l’Ornain, l’Orne, l’Aire, le Chiers (aval) et l’Aisne (amont). Plusieurs axes routiers sont encore fermés. Consulter la liste.

A Bar-le-Duc, de nombreuses rues sont encore impraticables. La médiathèque a subi d'importants dégâts, des centaines de livres n'ont pas échappé à la montée des eaux.

11h20 - Point sur les cours d'eau. La Chiers, l'Ornain, l'Aire et l'Orne restent en vigilance orange aux crues. Les rivières Meurthe, Mortagne et Vezouze passent de vigilance orange à jaune.

11h10 - "L'eau monte dans le sud et le sud-est du département, la D112 entre Charmes et Bayon commence à être submergée. Certaines routes du Saintois sont difficiles", préviennent les gendarmes, qui demandent de ne pas prendre la route et de respecter les indications et panneaux d'interdiction.

11h00 - 200 foyers sont privés d'électricité en Meurthe-et-Moselle.

De nombreuses routes départementales sont coupées : D618, D643, D18 (Beuveille, Cutry), D125b (Boismont), D145 (Mance, Tucquenieux), D132 (Ville-sur-Yron), D50G (Pulligny, Ceintrey), D189 (Valloy), D161A (Manonviller).

La décrue est amorcée à Briey, annonce la préfecture de Meurthe-et-Moselle. On relève encore 80 cm d'eau à Briey-bas.

10h45 - La Chiers a atteint près de 3m80 dans le Pays Haut, et est sortie de son lit, au niveau de Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle), dans la nuit. Dix centimètres d'eau sont encore relevés dans les rues, les caves des maisons sont inondées. "Les batardeaux ont joué leur rôle mais l'eau est ressortie par les regards", explique la maire Véronique Castronovo, qui a été sur le pont cette nuit de 19h à 4h30. Pas de victime, une partie du village est encore privé d'électricité.

Les Vosges ne sont plus placées en vigilance orange pluie inondation ou crue. La préfecture ne signale aucune situation extrêmement compliquée.

10h30 - Plusieurs routes étaient toujours coupées en Moselle, en raison des inondations. La D62 au niveau de Gavisse et Fixem, la D64 au niveau de Beyren-les-Sierck, la D64F au niveau de Contz-les-Bains.

10h10 - La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle survole le Pays Haut en hélicoptère, pour une reconnaissance.

L'hélicoptère de la Gendarmerie est actuellement en reconnaissance au dessus du Pays-Haut, ici Longuyon. Ne prenez pas la route, ne passez pas outre les panneaux et axes fermés ! pic.twitter.com/vMgEF7nQ6U — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 15, 2021

La situation est particulièrement compliquée dans le Pays-Haut. 60cm d'eau à Longuyon, 200 foyers sont privés d'électricité, la salle des fêtes a été ouverte pour accueillir des personnes en difficultés.

9h30 - Météo France a observé de nombreux cumuls de précipitations depuis le début de l'épisode d'intempéries:

94 mm à Boviolles (55)

92 mm à Behonne (55)

82 mm à Villette (54)

72 mm à Malancourt (57)

Les pluies s'estompent sur la Lorraine, note Météo France.

9h20 - Point d'information du gouvernement luxembourgeois. 1.200 interventions ont été réalisées par les pompiers et la police, 110 tronçons de routes sont encore coupés, aucune victime à déplorer. En moyenne, 60 à 80 mm d'eau sont tombés sur le territoire sur toute la journée de mercredi 14 juillet.

La circulation des trains TER est toujours interrompue entre Luxembourg et Thionville.

9h10 - A Bar-le-Duc, la médiathèque est touchée par les inondations, dues au débordement du canal de la Marne au Rhin. La maire Martine Joly se rend sur place. On ne connait pas encore la nature des dégâts.

La route N135 est coupée entre Bar-le-Duc et Longeville-en-Barrois (mairie).

Sur les réseaux sociaux, les gendarmes de la Meuse rappellent les gestes de prudence. "Je m’informe en écoutant la radio. Je ne m’engage pas sur une route inondée en voiture ou à pied. Je m’éloigne des cours d'eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts Je ne descends pas dans les sous-sols Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables."

9h00 - Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus plus de 200 fois depuis le début de l'alerte orange, hier après-midi. 60 interventions sont toujours en cours.

INONDATIONS ... Axes impraticables par endroit dans le Pays-Haut . Retardez tout déplacement. Ne vous engagez pas sur les axes coupés ! pic.twitter.com/fjChEHXgek — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 15, 2021

20cm d'eau ont été relevés à Briey, le plan d'eau de la Sangsue a débordé. Plusieurs riverains auraient été évacués, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.

Routes coupées : dans le secteur de Longuyon, les routes suivantes sont coupées : RD18, RD125 B, RD 643 et RD 648. Dans le secteur de Briey, les routes suivantes sont coupées : RD 132, RD 145 (Tucqhegnieux – Mance) et RD 156 (Audun-le-Roman – Fontoy).

8h45 - Dans la Meuse, les pompiers reçoivent de nombreux appels. A Bar-le-Duc, plusieurs rues du centre-ville sont inondées. Le ruisseau de Resson, juste à côté de Bar-le-Duc, a débordé. Des maisons sont inondées.

Au Luxembourg, de nombreuses routes sont bloquées, rapportent nos confrères de L'Essentiel.

8h20 - A Longuyon (Meurthe-et-Moselle), le centre-ville est inondé. Le maire Jean-Pierre Jacque évoque "jusqu'à un mètre d'eau" dans certaines maisons, une crue "pire qu'en 1995". Aucun habitant n'a encore été évacué, mais la question se pose pour l'Ehpad Louis-Quintet, dont le sous-sol a été inondé cette nuit. Les résidents du rez-de-chaussée ont été évacués vers d'autres étages.

8h00 - Plusieurs cours d'eau sont encore en alerte orange aux crues. Vous pouvez suivre l'évolution sur Vigicrues.

7h00 - La circulation des trains est interrompue entre Luxembourg et Thionville en raison d'une inondation à Berchem, selon la SNCF. Le tunnel d'Hagondange est inondé. Le retour à la normale n'est pas prévu dans l'immédiat, prévient la SNCF.

Le Luxembourg a été très touché cette nuit par les intempéries. Par communiqué, le gouvernement luxembourgeois explique que le niveau des cours d'eau devrait continuer à monter jusque dans l'après-midi de jeudi 15 juillet 2021. Plusieurs personnes ont été évacuées dans la nuit.

Mercredi 14 juillet

22h30 - A Luxembourg, la police appelle les résidents à retirer leurs véhicules de certains parkings. Le Grand Duché est touché par d'importantes pluies depuis le milieu de l'après-midi.

22h00 - Des internautes signalent des inondations en Moselle, à Terville, Piennes et Créhange, à Bouligny dans la Meuse ou encore en Meurthe-et-Moselle, dans le secteur de Longuyon.

La gendarmerie de Meurthe-et-Moselle demande d'éviter les déplacements dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, jusqu'au matin.

Le trafic TER a été perturbé. Quatre trains ont été supprimés ou partiellement supprimés sur la ligne Metz - Thionville - Luxembourg, d'après la SNCF.

La rivière Chiers amont a été placé en vigilance orange crues (Meurthe-et-Moselle).

16h00 - La Meurthe aval (de Lunéville à Nancy) passe en vigilance crue orange. Les Vosges seront maintenues en alerte orange pluie et inondation jusqu'à jeudi 15 juillet à 10h.

13h00 - La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont passées en alerte orange aux crues dès la mi-journée. Des débordements importants des cours d'eau sont possibles. La situation de la Mortagne, la Meurthe-Amont et la Vezouze est particulièrement préoccupante.

Météo France a placé les quatre départements de la Lorraine, ainsi que le Bas-Rhin, en vigilance orange pluie et inondation, à partir de mercredi 14 juillet 2021 à 16h. En Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, en Moselle et dans les Vosges, les autorités appellent à la prudence. Les risques de crue sont importants, notamment dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle.

La situation se dégrade depuis la fin de l'après-midi, les précipitations se renforcent en soirée, prévient Météo France.