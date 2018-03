#Haguenau, Halle aux Houblons. Route barrée, pompiers et police sur place. Intervention en cours, pas plus d'informations. — Info Trafic Alsace (@ITA6768) 18 mars 2018

Uns'est retranché chez lui ce dimanche matin 18 mars dans le centre-ville de Haguenau après avoir éventré son chien et l'avoir jeté par la fenêtre. Toutes lesdisponibles ont été appelées : pompiers, police, préfecture, SAMU et même le raid.Le secteur a été bouclé et une braderie qui avait lieu à la Halle aux houblons a même été évacuée, soit 3 à 400 personnes.

Vers 11h50, le raid a finalement pu intervenir sans dommage. Le forcené a été emmené au commissariat de Haguenau où il est mis en garde à vue. Le périmètre de sécurité a été levé.