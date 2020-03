Coronavirus : sept cas confirmés après un rassemblement religieux à Mulhouse

Deux familles d'Hésingue et de Bernwiller

C'est à l'occasion du point de situation de la direction générale de la santé (DGS) sur l’épidémie de coronavirus Covid-19 (voir la video ci-dessous), que Jérôme Salomon, le directeur de l'institution, a annoncé que sept cas de coronavirus ont été confirmés dans le Haut-Rhin ce mardi 3 mars. Cette contamination est intervenue lors d'un rassemblement religieux organisé entre le 17 et le 24 février par l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Plusieurs milliers de personnes ont participé à cette " semaine de jeûne ".L’apparition d’un foyer épidémique a été confirmée, annonce dans un communiqué la préfecture du Haut-Rhin. Les sept personnes testées positives au coronavirus sont membres de deux familles, cinq d’une famille résidant à Hésingue, et deux d'une famille de Bernwiller, dont le jeune médecin généraliste de la commune, qui est le fils du pasteur de la paroisse de la Porte Ouverte Chrétienne, Samuel Peterschmitt. "Ils sont hospitalisés", indique également la préfecture du Haut-Rhin. Par ailleurs, "aucune personne résidant à Bourtzwiller n’a été testée positive. Des mesures de précaution ont été prises : fermeture des écoles où les enfants sont scolarisés (école « Emmanuel » à Saint-Louis et école communale de Bernwiller) ainsi que l’école « Oberlin » à Bourtzwiller, tenue par la communauté évangélique". Les rassemblements publics à Bernwiller et à Hésingue, lieux de résidence de ces deux familles, sont également interdits précise la préfecture. Les investigations sanitaires pour évaluer les personnes ayant été en contact avec les malades se poursuivent par ailleurs. La Porte Ouverte Chrétienne demande aux personnes qui ont participé à la semaine de jeûne, du 17 au 21 février et qui présentent les symptômes du coronavirus de bien vouloir se manifester en téléphonant au 15.212 cas de covid-19 ont été identifiés à ce stade en France.