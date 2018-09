Mulhouse : 150 personnes rendent hommage à Sam, un chien battu à mort

Un chien torturé

Près de 150 personnes se sont rassemblées devant les colonnes Raynaud, dans le quartier du nouveau bassin de Mulhouse, dans la matinée du samedi 1er septembre. Ces manifestants, militants et sympathisants de la cause animale, se sont réunis en hommage à Sam, un labrador torturé par son propriétaire et retrouvé mort à ce même endroit cet été.Tous ont répondu présent à l'appel de la SPA de Mulhouse, organisatrice de l'événement. Le président de l'association, François Tisserant, a prononcé quelques mots pour dénoncer le comportement de certains propriétaires à l'encontre de leurs animaux. Le rassemblement a pris fin vers midi.Le 18 juillet 2018, les pompiers de Mulhouse découvraient le corps sans vie de Sam, un labrador beige, dans l'eau qui borde l'avenue Robert Schumann, tout près des colonnes Raynaud et de Kinépolis. Le chien, âgé de 2 ans, avait été noyé par son propriétaire, après que celui-ci l'ait violemment battu. La SPA de Mulhouse s'est portée partie civile dans le but de présenter le propriétaire de Sam en comparution immédiate.