METEO - Pour protéger la vigne du gel, les vignerons alsaciens installent des ballots de paille, prêts à brûler

En cas de gel, les bourgeons peuvent brûler au soleil

📸 Les images de ce matin dans les vignes de Marsannay-la-cote. Des feux de paille ont été allumés pour lutter contre le gel. #gel #vin #wine #burgundy crédit Laurence Ollivier pic.twitter.com/k895ldV9v7 — Nicolas Durdilly (@NicolasDurdilly) 14 avril 2019

De la paille pour protéger la vigne du gel

Si les températures descendent trop bas, la paille sera mise à feu. Le but de la manœuvre créer un écran de fumée.

Avec le retour du froid en Alsace , c'est une course contre la montre, une bataille contre les éléments qui s'est engagée à Mittelwihr dans le Haut-Rhin. Les viticulteurs ont installé des ballots de paille dans leurs vignes, environ un par hectare.trop bas. L'objectif est de créer un écran de fumée pour lutter contre le gel. "Pas trop de flammes mais beaucoup de fumée. On ne doit pas réchauffer l'atmosphère mais créer une épaisse couverture de fumée qui va protéger nos vignes contre le gel" explique Thibault Specht, viticulteur à Mittelwihr.Et si cela doit se faire, c'est au petit matin. Moment critique où les températures sont les plus basses mais aussi pour éviter aux. "S'il le bourgeon est gelé, nous allons avoir un peu d'eau qui va cristalliser autour de lui et si le soleil tape directement sur ce bourgeon gelé, il y aura un effet loupe, il va alors brûler. La récolte peut-être compromise" poursuit Thibault Specht.En 2017, le gel avait détruit une grande partie des pousses sur le secteur de Mittelwihr notamment en bas des coteaux qui abritent un grand cru "Le Mandelberg". Les viticulteurs vont devoir se relayer pour veiller sur les 25 hectares de vignes concernés. Météo France annonce le retour de températures positives pour mardi prochain. Et si durant ces trois prochaines nuits la température passe sous les zéro degrés, il faudra allumer la paille.D'autres vignobles en France, comme en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) ont dû déjà procéder à l'allumage des feux de pailles pour préserver les vignes du gel.Nous avons suivi les viticulteurs de Mittelwihr lors de l'installation des ballots de paille. Des viticulteurs solidaires à voir ci-dessous.