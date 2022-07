Astronomie : pluies d’étoiles filantes et double éclipse sur Jupiter, le spectacle céleste continue en août

Après l’alignement de sept planètes, visible, en partie, à l’œil nu, en juillet 2022, le spectacle nocturne continue en août avec des pluies d’étoiles filantes et une double éclipse sur Jupiter grâce à deux de ses satellites Io et Ganymède

Juillet 2022 avait déjà régalé les amateurs d’astronomie avec l'alignement de sept planètes de notre système solaire et de la Lune. Un phénomène qui ne se reproduira pas avant 2124. Puis, la super lune du tonnerre du 13 juillet a été observée depuis la Terre.

Nous avons découvert les clichés fantastiques de James Webb (JWST). Le télescope spatial, situé désormais à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a dévoilé des images du fond de l’Univers.

Août ne manque pas d’intérêt non plus avec toute une série d'événements à observer.

Des pluies d’étoiles filantes

Avec ou sans télescope, en août, on pourra observer des pluies d’étoiles filantes avec deux moments forts : Les Perseïdes le 12 août avec 100 météores par heure au Zénith vers 19h52. Et la pluie d'étoiles filantes Kappa Cygni le 18 Août vers 22h19.

Pour observer les pluies d’étoiles filantes et d’autres phénomènes célestes, ne manquez pas les 5, 6 et 7 août 2022, les "Nuits des étoiles"

Dans le Grand Est, plusieurs lieux vous accueillent (La carte de France est disponible sur le site afastronomie.fr ) :

la société lorraine d’astronomie le 6 août. de 15h à 23h59 sur le site de Saxon-Sion

Le planétarium d’Epinal, d u 05/08/2022 au 07/08/2022

Le club d'Astronomie du Pays de Sarrebourg, du 05/08/2022 à 20h00 au 06/08/2022 à 01h00

Nemesis, association d'astronomie de Saverne du 05/08/2022 à 21h00 au 07/08/2022 à 01h00

Le planétarium de Strasbourg du 05/08/2022 au 15/08/2022

Association la Grande Ourse à Buding( Moselle) du 05/08/2022 à 14h00 au 06/08/2022 à 01h00

Le planétarium de Reims du 05/08/2022 à 21h00 au 06/08/2022 à 00h00

Une double éclipse sur Jupiter

Ne manquez pas la double éclipse sur Jupiter dans la nuit du 8 au 9 août 2022 entre 2h et 6h du matin. Voici une simulation de ce que vous pourrez voir depuis un télescope :

Le spectacle débutera vers deux heures du matin avec les ombres des deux satellites qui passeront sur Jupiter Marc Kaschminski, Observatoire astronomique T83 des Côtes-de-Meuse

Dans la Meuse, À Vigneulles-lès-Hattonchâtel, il sera possible d’assister à ce spectacle à partir de minuit et jusqu’au milieu de la nuit en réservant auprès d’un observatoire amateur, qui possède l’un des plus grands télescopes européens ouverts au public. Marc Kaschminski, passionné d’astronomie depuis plus de 40 ans, ouvre régulièrement son télescope géant, moyennant une modeste participation, pour en faire profiter le public. Un télescope qu’il a construit lui-même pendant dix ans et qui est au fond de son jardin.



Dans la nuit du 8 au 9 août, il sera là-haut les yeux vissés dans son télescope pour assister au spectacle : Io et Ganymède, deux des satellites de Jupiter vont projeter leur ombre sur la planète. Il nous raconte : "Le spectacle débutera vers deux heures du matin avec les ombres des deux satellites qui passeront sur Jupiter. Le phénomène n’est pas rare. Mais habituellement, il se déroule quand il fait jour sur Terre. Il est difficile de l’observer. Là, il fera nuit. Les conditions seront parfaites".



Pour Marc Kaschminski Jupiter est une des planètes les plus fascinantes. "C’est une belle planète. Ses satellites sont intéressants, Europe, l'une des lunes de Jupiter, est recouverte d'une épaisse couche de glace sous laquelle pourrait se trouver un océan. Il y a aussi Io et son volcanisme très actif. J’imagine que dans le futur, Jupiter sera, sans doute, visitée par l’Homme".

Voyez le reportage réalisé à l'observatoire des côtes de Meuse pour les nuits des étoiles en 2019.

D’autres événements seront visibles à l’œil nu un peu plus tard comme Jupiter le 26 septembre qui sera en opposition. Ce qui signifie que la Terre sera en alignement entre le soleil et la planète ce qui permet de la voir plus facilement. Le 8 décembre 2022, ce sera le tour de Mars d’être en opposition.