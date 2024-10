La chouette d’or découverte après 31 ans de recherche, "il n’y aura plus jamais de chasse au trésor aussi passionnante"

L’annonce a été faite jeudi 3 octobre 2024. Après 31 ans de traque, la mythique chouette d’or, enterrée par son inventeur lorrain Régis Hauser en 1993, aurait été découverte la nuit dernière. C’est le peintre Michel Becker, lui aussi aux origines du jeu, qui l’a révélé sur le forum dédié à la communauté des chercheurs.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

"C’est un soulagement, et en même temps une grande frustration" pour Kaspius, 45 ans, dont plus de vingt passés à chercher la chouette partout en France. Celui qui a dédié de nombreuses vidéos à la cause reste persuadé que la contremarque de l’animal se trouve bien au lieu-dit les Bornes Saint Martin, près de Dabo en Moselle : "c’est là que convergent les solutions des énigmes… j’y étais la dernière fois au mois de mai, mais je n’ai pas creusé. Aujourd’hui, je suis pris de court et je regrette un peu mais c’était une quête géniale".

Le chercheur originaire de Troyes a passé cinq ans en Moselle : "j’ai découvert le jeu en 1997, j’avais 17 ans. Je m’y suis mis sérieusement à partir de 2010. Je pense que j’ai résolu les énigmes". Mais, selon Michel Becker l’hériter controversé du jeu cité par le quotidien Libération, quelqu’un a précédé Kaspius puisque le peintre aurait écrit sur le forum dédié ce jeudi 3 octobre 2024 que "la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache. Comme annoncé précédemment, nous vérifions la validité de la solution proposée".

200 000 "chouetteurs" dans le monde entier

Pour Kaspius, la contremarque n’a pas encore été déterrée : "ils disent qu’ils vérifient la résolution des énigmes, mais c’est inutile, puisque si quelqu’un l’a déterrée, il a forcément trouvé la solution…" Pour le chouetteur, inutile de croire que l’endroit sera révélé rapidement : "il va se passer au moins un an avant que Michel Becker le dise… le temps d’écrire un livre avec les solutions et de le publier !".

La quête de l'oiseau a donné lieu à la publication de nombreux ouvrages depuis les débuts, beaucoup de chercheurs ont profité de l'extraordinaire engouement autour de cette chasse difficile pour livrer l'état de leur quête, mais aussi... noyer les pistes ! "J'ai toujours considéré que la meilleure manière de cacher ses découvertes, c'était de les partager, parce que la communauté ne croyait que ceux qui ne révélaient rien" explique Kaspius.

De nombreux chouetteurs ont émis l'hypothèse que l'animal aurait été enterré près de Dabo en Moselle, hypothèse non confirmée à ce jour. • © LAURENT MAMI / MAXPPP

Selon les règles établies en 1993 par Régis Hauser, originaire de Sarreguemines et décédé depuis, celui qui trouve la contremarque se verra remettre la chouette d’or originale, d’une valeur de 150 000 euros. La communauté des chouetteurs comptait en 2010 plus de 200 000 personnes sur toute la planète. La fin de la chasse marque celle d’une époque pour Kaspius : "les énigmes de Régis Hauser étaient géniales, superbement écrites, une œuvre d’art en soi. On ne retrouvera pas ce niveau-là… il y aura peut-être d’autres chasses, mais celle-ci restera mythique".