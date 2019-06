Naufrage mortel d'un canot sur le Rhin: le corps de la fillette de 4 ans retrouvé

par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande , en aval de Gerstheim sur les berges allemandes. L'embarcation pneumatique dans laquelle elle se trouvait avait chaviré jeudi 30 mai au matin sur le Rhin à la hauteur de Gerstheim. Deux adultes et deux fillettes de 4 et 6 ans, de nationalités roumaine et allemande et résidant en Allemagne, se trouvaient sur ce canot. Des personnes ont sauté à l'eau, dans l'espoir de les secourir.Deux fillettes et également deux hommes, dont un qui avait tenté de porter secours aux personnes qui se trouvaient dans le canot. Une autre personne avait également été blessée et prise en charge en urgence relative jeudi.Concernant les circonstances de l'accident, les quatre personnes qui étaient dans le canot étaient, selon les enquêteurs, en train de faire un pique-nique et une partie de pêche dans le secteur. À l'endroit où l'embarcation a chaviré, aucune activité nautique ou de pêche n'est autorisée.