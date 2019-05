Gerstheim: une embarcation chavire, trois morts et une fillette disparue

Une fillette disparue

Trois morts et une disparue, c'est le bilan provisoire de l'accident de canot pneumatique qui a eu lieu ce jeudi 30 mai 2019 au matin sur le Rhin à la hauteur de Gerstheim (Bas-Rhin). Les gendarmes d'Erstein, des secouristes, des plongeurs franco-allemand et deux hélicoptères sont mobilisés.Untransportant quatre personnes a chaviré peu avant midi avec, deux adultes et deux enfants, de nationalités allemande et roumaine. Parmis ses passagers, une fillette est toujours portée disparue. Une autre jeune passagère, âgée de six ans, avait été repêchée côté allemand. En arrêt cardio-respiratoire, elle a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Fribourg. Elle y est décédée. Du côté des deux adultes, un homme est décédé. L'autre, âgé de 27 ans a été secouru alors qu'il avait réussi à s'accrocher à un des plots présents sur le Rhin. Il a été évacué vers l'hôpital de Sélestat.Trois personnes se sont jetées à l'eau pourles plaisanciers. La première y a laissé sa vie. Les deux autres, un homme de 35 ans et une femme de 36 ans ont pu regagner la rive. D'importants moyens de recherche sont déployés pour tenter de retrouver la dernière personne portée disparue.Concernant les circonstances de l'accident, les quatre personnes étaient vraisemblablement en train de faire un pique-nique et une partie de pêche dans le secteur. A l'endroit où l'embarcation a chaviré, aucune activitée nautique ou de pêche n'est autorisée. Aucun d'eux n'avait de gilet de sauvetage, il s'agirait donc d'un accident causé par de l'